Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95734
ALTIN
271.249
DOLAR
5.5633
STERLİN
6.7742
EURO
6.1703
Hasan Şaş görevine devam ediyor
Son Dakika
Hasan Şaş görevine devam ediyor
Ünlü bilardocu İzmir'de
Ünlü bilardocu İzmir'de
Türkiye'de bir ilk! 
Türkiye'de bir ilk! 
Şampiyonluktan başka hedef yok
Şampiyonluktan başka hedef yok
F.Düsseldorf Türk oyuncularla güldü
F.Düsseldorf Türk oyuncularla güldü
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye'de bir ilk! 

6. His Görme Engelli Fotoğrafçılar Sergisi Bodrum'da açıldı

Türkiye'de bir ilk! 

6. His Görme Engelli Fotoğrafçılar Sergisi Bodrum'da açıldı

18 Ağustos 2019 Pazar 16:05
19 Okunma
Türkiye'de bir ilk! 

NEZAHAT GÖÇMEN / MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 16 Ağustos Cuma günü  "6. His Gördüklerinizin de Ötesinde" adlı fotoğraf sergisinin açılışına ilgi yoğundu. 3 görme engelli ismin hislerini ve işitsel yeteneklerini kullanarak yakaladıkları fotoğraflardan oluşan sergi, 25 Ağustos tarihine kadar Bodrum OASİS AVM'de olacak.

"6. His Gördüklerinizin de  Ötesinde" adlı fotoğraf sergisi, 16 Ağustos Cuma günü Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıldı. Yüzde yüz görme engelli tamamen işitsel yetileriyle ,  Efe Baray Altın(10)  Tayfun Cura (24) ve 47 yıl önce görme yetisini kaybeden kaptan Cengiz Orçun'un (72) hislerini ve işitsel yeteneklerini kullanarak çektikleri fotoğraflardan oluşan sergiye vatandaşların ilgisi büyüktü.  Açılışta Efe Baray Altın yemyeşil göz rengiyle çok heyecanlıydı. Projenin 3 kahramanından birisi olan, Bodrum'un tanınmış kaptanlarından görme engelli Cengiz Orçun gitarıyla minik bir konser verdi.

 Bu proje ile engellerin bir düşünceden ibaret olduğu, fırsat verildiğinde engelli bir bireyle sağlıklı bir birey arasında hiçbir fark olmadığı, somut olarak ortaya konulmaya ve bu yolla farkındalık yaratılmaya çalışıldı. Gönüllü eğitmenler Mine Kahraman, Tuncay Özdal ve Murat Aslankar tarafından verilen eğitimler sonucunda hayata geçen projenin koordinatörü Özlem Şen, fotoğraf sanatçısı Ömür Erdoğan ve projenin editoryal süreci ile medya ilişkilerinden sorumlu editör Berkem Temizel, yerel ve ulusal basın sergi açılışında hazır bulundu.  

Proje Koordinatörü Özlem Şen hayata geçirdikleri proje için " Engellerin sadece beyinde ve yürekte olduğunu somut olarak kanıtladıklarını, engelli bireylerin hayatın içinde aktif olarak çalışması adına bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Yüzde yüz görme engelli bireylerin tamamen işitsel yetileriyle 6. hislerini kullanarak çalışmalar yaptılar. " dedi. 

Fotoğraf sanatçısı Ömür Erdoğan, bu proje üzerinde 5 yıl hazırlık yaptığını, sosyal medya üzerinden başvuru aldıklarını ve bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. 3 görmeyen katılımcının fotoğraf sanatçılarından eğitim aldıktan sonra sezgilerini ve işitsel yeteneklerini kullanarak çektikleri fotoğraflar 25 Ağustos tarihine kadar Bodrum OASİS AVM'de; 29, 30 ve 31 Ağustos'ta ise Yalıkavak Marina Brandroom'da olacak. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 18.08.2019 09:16
Anahtar Kelimeler:
6. His Görme EngelliGörme Engelli FotoğrafçılarGörme Engelli Fotoğraf Sergisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Simay Bodur “Anadolu Işığı : Göbeklitepe” İllüstrasyonu Sergisi
Simay Bodur “Anadolu Işığı : Göbeklitepe” İllüstrasyonu Sergisi
Prof. Dr. Işıklı: Ayanis Kalesi'nin dünyaya açılması gerekiyor
Prof. Dr. Işıklı: Ayanis Kalesi'nin dünyaya açılması gerekiyor
'Hashtag' işaretini 900 yıl önce Bizanslılar kullanmış
'Hashtag' işaretini 900 yıl önce Bizanslılar kullanmış
Sıla'dan Çeşme'de bayram konseri
Sıla'dan Çeşme'de bayram konseri
3 bin 600 yıllık batıkta kazı
3 bin 600 yıllık batıkta kazı
Samsun'da kazıda ulaşılan Hititlerin dini merkezi araştırılıyor
Samsun'da kazıda ulaşılan Hititlerin dini merkezi araştırılıyor
TEKÂMÜL NEDİR VE NASIL TEKÂMÜL EDİLİR?
TEKÂMÜL NEDİR VE NASIL TEKÂMÜL EDİLİR?
Vatandaşlara müzik eşliğinde hizmet veriyorlar
Vatandaşlara müzik eşliğinde hizmet veriyorlar
Mağaradaki kazıların son gününde '350 bin yıllık balta' sürprizi
Mağaradaki kazıların son gününde '350 bin yıllık balta' sürprizi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans