Türkiye'de bir ilk! 

NEZAHAT GÖÇMEN / MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 16 Ağustos Cuma günü "6. His Gördüklerinizin de Ötesinde" adlı fotoğraf sergisinin açılışına ilgi yoğundu. 3 görme engelli ismin hislerini ve işitsel yeteneklerini kullanarak yakaladıkları fotoğraflardan oluşan sergi, 25 Ağustos tarihine kadar Bodrum OASİS AVM'de olacak.

"6. His Gördüklerinizin de Ötesinde" adlı fotoğraf sergisi, 16 Ağustos Cuma günü Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıldı. Yüzde yüz görme engelli tamamen işitsel yetileriyle , Efe Baray Altın(10) Tayfun Cura (24) ve 47 yıl önce görme yetisini kaybeden kaptan Cengiz Orçun'un (72) hislerini ve işitsel yeteneklerini kullanarak çektikleri fotoğraflardan oluşan sergiye vatandaşların ilgisi büyüktü. Açılışta Efe Baray Altın yemyeşil göz rengiyle çok heyecanlıydı. Projenin 3 kahramanından birisi olan, Bodrum'un tanınmış kaptanlarından görme engelli Cengiz Orçun gitarıyla minik bir konser verdi.

Bu proje ile engellerin bir düşünceden ibaret olduğu, fırsat verildiğinde engelli bir bireyle sağlıklı bir birey arasında hiçbir fark olmadığı, somut olarak ortaya konulmaya ve bu yolla farkındalık yaratılmaya çalışıldı. Gönüllü eğitmenler Mine Kahraman, Tuncay Özdal ve Murat Aslankar tarafından verilen eğitimler sonucunda hayata geçen projenin koordinatörü Özlem Şen, fotoğraf sanatçısı Ömür Erdoğan ve projenin editoryal süreci ile medya ilişkilerinden sorumlu editör Berkem Temizel, yerel ve ulusal basın sergi açılışında hazır bulundu.

Proje Koordinatörü Özlem Şen hayata geçirdikleri proje için " Engellerin sadece beyinde ve yürekte olduğunu somut olarak kanıtladıklarını, engelli bireylerin hayatın içinde aktif olarak çalışması adına bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Yüzde yüz görme engelli bireylerin tamamen işitsel yetileriyle 6. hislerini kullanarak çalışmalar yaptılar. " dedi.

Fotoğraf sanatçısı Ömür Erdoğan, bu proje üzerinde 5 yıl hazırlık yaptığını, sosyal medya üzerinden başvuru aldıklarını ve bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. 3 görmeyen katılımcının fotoğraf sanatçılarından eğitim aldıktan sonra sezgilerini ve işitsel yeteneklerini kullanarak çektikleri fotoğraflar 25 Ağustos tarihine kadar Bodrum OASİS AVM'de; 29, 30 ve 31 Ağustos'ta ise Yalıkavak Marina Brandroom'da olacak.