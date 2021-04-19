TÜRKİYE'DE BİR İLK'E İMZA ATILDI 

HABER: NİHAT İLİKCİOĞLU



Oluşumun kurucusu ve fikir babası olan Tanzer Kartal bütün amatör koroları tanıtım amaçlı anatolia haber ajansı grubunu kurarak bir ilki gerçekleştirdi



KORO GRUPLARI UNUTULMAYACAK



Yurdun dört bir yanından ve yurtdışından oluşan bu grup yapacağı araştırmalar ile bütün koroları haber yaparak tanıtım sağlayacaktır buradaki amaç sanatı unutulmayacak



Sanatın nerede ise tükenmekte olduğu ve malum pandemi dolayısı ile faaliyetlerinin durduğu bir noktada sanatın unutulmaması gerekir bu yüzden hep birlikte sanatı yeniden canlandırıp sanalda da olsa unutturmadan tanıtım yapılması ve kaynaştırması gerekir



Çıkılan bu yolda başarılı olunacağına ve bütün gönül dostlarının yardımcı olacak böyle güzel bir oluşuma imza atan Tanzer Kartal'a tebrikler



SERAP OKCU



TANZER KARTAL ( ANATOLİA HABER AJANSI KURUCUSU )