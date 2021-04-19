TÜRKİYE'DE BİR İLK'E İMZA ATILDI 

HABER: NİHAT İLİKCİOĞLU
Oluşumun kurucusu ve fikir babası olan Tanzer Kartal bütün amatör koroları tanıtım amaçlı anatolia haber ajansı grubunu kurarak bir ilki gerçekleştirdi
KORO GRUPLARI UNUTULMAYACAK
Yurdun dört bir yanından ve yurtdışından oluşan bu grup yapacağı araştırmalar ile bütün koroları haber yaparak tanıtım sağlayacaktır buradaki amaç sanatı unutulmayacak
Sanatın nerede ise tükenmekte olduğu ve malum pandemi dolayısı ile faaliyetlerinin durduğu bir noktada sanatın unutulmaması gerekir bu yüzden hep birlikte sanatı yeniden canlandırıp sanalda da olsa unutturmadan tanıtım yapılması ve kaynaştırması gerekir
Çıkılan bu yolda başarılı olunacağına ve bütün gönül dostlarının yardımcı olacak böyle güzel bir oluşuma imza atan Tanzer Kartal'a tebrikler
SERAP OKCU
TANZER KARTAL ( ANATOLİA HABER AJANSI KURUCUSU )
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