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TÜRKİYE'DE BİR İLK'E İMZA ATILDI 

19 Nisan 2021 Pazartesi 12:29
85 Okunma
TÜRKİYE'DE BİR İLK'E İMZA ATILDI 

HABER: NİHAT İLİKCİOĞLU


Oluşumun kurucusu ve fikir babası olan Tanzer Kartal bütün amatör koroları tanıtım amaçlı anatolia haber ajansı grubunu kurarak bir ilki gerçekleştirdi

KORO GRUPLARI UNUTULMAYACAK

Yurdun dört bir yanından ve yurtdışından oluşan bu grup yapacağı araştırmalar ile bütün koroları  haber yaparak tanıtım sağlayacaktır buradaki amaç sanatı unutulmayacak

Sanatın nerede ise tükenmekte olduğu ve malum pandemi dolayısı ile faaliyetlerinin durduğu bir noktada sanatın unutulmaması gerekir bu yüzden hep birlikte sanatı yeniden canlandırıp sanalda da olsa unutturmadan tanıtım yapılması ve kaynaştırması gerekir

Çıkılan bu yolda başarılı olunacağına ve bütün gönül dostlarının yardımcı olacak böyle güzel bir oluşuma imza atan Tanzer Kartal'a tebrikler

SERAP OKCU

TANZER KARTAL ( ANATOLİA HABER AJANSI KURUCUSU ) 

Önce Vatan Gazetesi

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TÜRKİYEDE BİR İLKE İMZA ATILDI
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