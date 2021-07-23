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TURKCELL VADİ AÇIKHAVA’DA TİYATRO GÜNLERİ

Türkiye’nin en yeni, en genç etkinlik mekanı TURKCELL VADİ AÇIKHAVA’da 22 Ağustos – 24 Eylül arası popüler tiyatro oyunları sahneleniyor

23 Temmuz 2021 Cuma 17:25
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TURKCELL VADİ AÇIKHAVA’DA TİYATRO GÜNLERİ

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Turkcell Vadi Açıkhava, yazı müthiş bir dizi tiyatro oyunu ile karşılıyor. Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Atlantis Yapım işbirliği ile birbirinden değerli eserlerin sahneleneceği Turkcell Vadi Tiyatro Günleri’ni kaçırmayın..

Vadistanbul, SM Production ve Atlantis Yapım iş birliğiyle hayata geçirilen Turkcell Vadi Açıkhava kapılarını tiyatro severlere açıyor. Bugüne dek konserlerden tiyatrolara, özel organizasyonlardan festivallere; birçok farklı etkinliğe ve değerli sanatçıya ev sahipliği yapan Turkcell Vadi Açıkhava, Türkiye’nin en yeni ve en genç açık hava sahnesi. Türkiye’deki en büyük sabit sahnesiyle birlikte modern teknoloji ile donatılmış ses ve görüntü sistemlerine sahip olan Turkcell Vadi Açıkhava uzun yıllar boyunca şehrin buluşma noktası ve en güzel anıların merkezi olma iddiasında.

Turkcell Vadi Açıkhava Engel Tanımıyor  

Vadistanbul’un yanı başındaki ormanın kıyısında bulunan Turkcell Vadi Açıkhava muhteşem atmosferiyle İstanbul’un en genç açık hava sahnesi. Kolay erişilebilir olması ve şehir merkezinde konumlanmasının avantajını kullanarak özellikle gençleri kendine çeken Turkcell Vadi Açıkhava sahnesinde yaz çok keyifli geçecek. 

Fiziksel engelli bireylerin sosyal hayata tam ve bağımsız katılımı için açık hava mekanı içerisinde planlanan kolaylıklar ile birlikte görme engelliler için rehber sarı çizgilerle donatılan Turkcell Vadi Açıkhava engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

İşte İstanbul’un en genç, en yeni, en kaliteli ve en ulaşılabilir açık hava sahnesi olan Turkcell Vadi Açıkhava’daki tiyatro günlerinin programı… 

Dali’nin Kadınları 22 Ağustos

Zengin Mutfağı 24 Ağustos

Vahşet Tanrısı 3 Eylül

Cimri 12 Eylül 

Bir Baba Hamlet 24 Eylül

Önce Vatan Gazetesi

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