TÜRKAN ŞORAY'A ANLAMLI TEKLİF 

İSTANBUL- İlk Türk Kadın Ressam Mihri Müşfik Hanım'ın hayatının belgesel olarak çekilmesi kararlaştırıldı. Proje fikrini ortaya atan Metin Çanak'ın Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın "Mihri Müşfik Hanım" ın olgunluk yıllarını oynaması için teklif götüreceği konuşuluyor.

"Filmin çekimleri üç güzel ülkede"

Önümüzdeki günlerde Türkan Sultan ile biraraya gelecek olan Metin Çanak, "Türk Sinemasına bugüne kadar yaptığı hizmetlerle Türk halkının takdirine mazhar olmuş olan Sayın Türkan Şoray'ın bu projeye büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

"Bizden sonraki nesilleri düşünmeliyiz"

Proje ile ilgili ise, "Bu belgesel film 45 dakikalık 3 bölüm halinde çekilecek. Yayıncı kuruluş ile görüşmeler henüz neticelenmedi. İlk önceliğimiz TRT olacak.Mihri hanımın çocukluk, gençlik ve vefatına kadar olan olgunluk yılları... Bizden sonraki nesillere Kültür-Sanat mirası bırakmak biz sanatçıların en asli görevi olmalı. Malum devir proje devri ben de proje adamıyım. Günübirlik boş işlerle değil kalıcı eserler üreterek sanatımıza hizmet etmek ve farkındalık yaratacak projelere imza atmak istiyorum. Oyuncu veya yorumcu olarak söylediğim şarkıların veya oynadığım sinema ve dizi filmlerin benim adımdan ziyade önde olması benim için daha önemli. İsimler zamanla unutulabilir bakî kalacak olan bırakılacak eserlerdir" şeklinde açıkladı.

Haber: Elif Hayvalı