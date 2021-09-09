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TÜRK TİYATROSUNDA BİR DÖNEM KAPANDI

Tiyatromuzun yapı taşlarından usta oyuncu, yazar, yönetmen, senarist Ferhan Şensoy’u kaybettik.

09 Eylül 2021 Perşembe 10:49
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TÜRK TİYATROSUNDA BİR DÖNEM KAPANDI

NEDRET HOTUN

BURSA

70 yaşında olan Ferhan Şensoy bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Onun kaybı hepimizi derinden etkiledi. 

Ferhan Şensoy’un hikayesi Samsun’da başladı. Yazdığı, oynadığı,  yönettiği oyunlar, TV dizileri ve filmlerle Samsun’dan İstanbul’a oradan tüm Türkiye’ye ve yurt dışına uzandı. 

Tiyatro dünyasının acı kaybı 

Ferhan Şensoy Türk tiyatrosunun en önemli yapı taşlarından biriydi. Yazar, oyuncu ve yönetmen olarak Türk tiyatrosuna büyük emek verdi. Sayısız oyunu sanatseverlerle buluşturdu. Onun hikayesi 26 Şubat 1951’de Samsun’un Çarşamba ilçesinde başladı. Galatasaray Lisesi’nde başladığı eğitimini 1970’de yine Çarşamba’da bitirdi. Şensoy’un öykü ve şiirleri ilk kez 1969’da Yeni Ufuklar ve Soyut Dergisi’nde yer aldı. Yazdığı skeçler ilk olarak 1970 yılında Metin Akpınar ve Zeki Alasya’nın Deve Kuşu Kabare’sinde oynanmaya başladı. Şensoy 1971’de Ayfer Feray Tiyatrosu’nda grup oyuncularıyla beraber profesyonel oyunculuğa adım attı. Şensoy 1972’de Strasbourg’da tiyatro eğitimi aldı. 1973’te yönetmen Jerome Savary’nin asistanlığını yapan Şensoy ilk oyun denemesinde ‘Güle Güle Godot’yu Fransızca yazdı. Bu oyunla en iyi yabancı yazar ödülüne layık görüldü. 1976’da Türkiye’ye döndü ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda yazarlığını da yaptığı ‘Dur Konuşma, Sus Söyleme’ adlı oyunda rol aldı. Aynı sene ilk televizyon skeçlerini de yazmaya başlayan Şensoy ilk kez Ali Poyrazoğlu’ yla televizyona çıktı. 1977’de ilk kitabı ‘Kazancı Yokuşu’nu yayınlandı. ‘Kızını Dövmeyen Dizini Döver’ filmiyle beyaz perdede göründü.  1978’de Mete İnseler’le ‘Anya Manya Kumpanya’ Tiyatrosunu kurdu. 1979’da TRT’de kendi yazdığı ‘Sizin Dershane’ dizisinde rol alan Şensoy, Ayfer Feray Tiyatrosu’nda kendi yazıp yönettiği ve müziklerini yaptığı ‘Hayrola Karyola’  oyununda yer aldı. 80’lerde ‘İstanbul’u Satıyorum’   ‘İçinden Tramvay Geçen Şarkı’ ‘Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı’ oyunlarını yazdı, yönetti ve rol aldı. Şahları da Vururlar oyunuyla birçok ödül aldı. 1987’de tek kişilik gösterisi Ferhangi Şeyler’e başladı. ‘Varsayalım İsmail’ dizisiyle   Nokta’nın Doruktakiler Ödülünün sahibi oldu. 1988’de Don Juan’la Madonna oyununu Fransızca’dan çevirdi. Bu oyunda Derya Baykal’la aynı sahneyi paylaşan Şensoy daha sonra Baykal’la hayatını birleştirdi. Ayrıca o yıl Şensoy ‘Kel Hasan Efendi’den günümüze gelen kavuğu Münir Özkul’dan devr aldı. Tarihi Ses  Operetini onarıp Ses 1985 adıyla sanat dünyasına kazandırdı. Ortaoyuncular, o günden bu güne oyunlarıyla bu sahnede izleyicileriyle buluştu.  

Güle güle gençliğimiz, çocukluğumuz, güzel günlerimiz.. GÜLE GÜLE FERHAN ŞENSOY

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ferhan şensoyTiyatroYazarOyuncuYönetmenSenaristNEDRET HOTUN
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