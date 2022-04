Türk sinemasından Hollywood'u kıskandıracak film!

HABER: ŞENER MENGENE

Son dönemin en yüksek bütçeli Türk filmi Adanış Kutsal Kavga tarihi müsyonu, güçlü çekim ve aksiyon sahneleriyle büyük ilgi görüyor.

FİLMİN YAPIMCISI FFP MEDİA- ŞENEL İLHAN

FFP Media adına, Şenel İlhan'ın yapımcılığını üstlendiği son yılların en yüksek bütçeli yapımlarından olan Adanış Kutsal Kavga, 11 Mart'ta seyirciyle buluştu. Fatih döneminden günümüze kadar uzanan hikaye güçlü çekim ve aksiyon sahneleriyle büyük ilgi görüyor.

Konusu, güçlü çekim ve aksiyon sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Adanış Kutsal Kavga, 11 Mart'ta izleyiciyle buluştu. Film aynı zamanda, son zamanlarda üzerinde çok emek harcanan en yüksek sinema bütçeli yapım oldu. Kültür Bakanlığı'nın da desteklediği, güçlü ve özgün ana karakterleri olan film, çarpıcı hikayesiyle de ilgi görüyor.

FİLMİN OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan, Serdar Deniz ve Nevzat Yılmaz yer alıyor.

Baki İlhan'ın aynı zamanda senaryosunu da kaleme aldığı filmi, Emir Khalilzadeh yönetti.

FİLMİN KONUSU

Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbul'un fethi sırasında Tabut-u Sekine'nin yerini gösteren çok önemli ve gizli bir haritanın yarısını ele geçirir. Sultan Mehmet Han, ordusunun cengâver komutanlarından Seyyid Davud Paşa'ya bir ferman yazıp, koruması ve saklaması için haritayı ona emanet eder.

Seyyid Davut Paşa ve kendinden sonra haritayı koruyup saklama görevini devralan kişiye "ADANMIŞ" denir. Adanmışlar, ilmi ve manevi eğitimleri önemsenen ve buna göre yetiştirilen kimselerden seçilir. Her Adanmış, hem iyi bir kul, hem de muhteşem bir savaşçı olmak üzere yetiştirilir. Bu görev aileden her kime verilirse, o kişi bütün hayatını bu göreve adar: yalnız ve münzevi bir yaşam sürer. Deneyimlerle öğrenilmiştir ki, adanmışların evlenmesi ya da toplum içerisinde sıradan bir yaşam sürmeleri hem haritanın hem de çevrelerindeki insanların güvenliği açısından çok büyük riskler içerir. Ancak aldıkları tüm tedbirlere rağmen her adanmış, hayatında en az bir Julius Ailesi ile çarpışmak zorunda kalmıştır.

Haritanın diğer yarısına sahip olan ve Tabut-u Sekine'yi aramaktan asla vazgeçmeyen Julius ailesi de orantısız bir güce sahiptir. Asırlardır bu uğurda her türlü zulmü kendilerine hak görmüşlerdir. Haritayı ele geçirmek için tüm bağlantılarını ve güçlerini kullanarak Adanmış'ı aramaktadırlar. Bu mücadelede, asırlarca bir tarafta soylu Julius Ailesi, diğer tarafta peygamber soyundan gelen Adanmış Seyyidler vardır...

GÜNÜMÜZDE ORTAYA ÇIKACAKLAR...

Yıl 2005, Harita "Seyyid"lere emanet edileli 545 yıl olmuş ve Julius ailesi amacına bir türlü ulaşamamıştır. Günümüzde ise aynı mücadele İlhan'ın abisi GÖLGESİZ ve İLHAN tarafından yürütülecektir. Geçmişte Cemre'yi seven İlhan, bir dönemin istihbaratçısı olarak şerefli bir savunu sebebiyle hapse düşer ve çıkar, ailesinin savaş sanatı HANKANDO'yu açtığı bir dövüş salonunda öğreterek hayatına devam ederken, uzun süredir kayıp bilinen ağabeyi, adanmış olan İlhan gelerek yediği bir otel baskının ardından ağır yaralı olarak, son anda Fatih'ten kalan emaneti İlhan'a verir. Artık İlhan Adanmıştır...

TARİHİ MİSYONUMUZ

Tarihimizden, değerlerimizden, kültürümüzden, öfr ve âdetlerimizden, inançlarımızdan, Devlet, Millet ve Medeniyet Mefküremizden izler barındıran ve büyük emek harcanan bu eserde Hak-Batıl, İman-Küfür, Kızılelma, İ’lâ’yi Kelimetullah ve Nizam-i Âlem davası için verilen çok önemli mesajlar öğrencilerimize, gençlerimize, uyutulan ve tarihinden koparılan milletimize tarihi misyonumuzu hatırlatacak ve yeni ufuklar açacaktır. Bu nedenle Adanış Kutsal Kavga mutlaka izlenilmeli ve izletilmelidir.