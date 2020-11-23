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TÜRK SANATÇILAR ‘LONDRA CAZ FESTİVALİ’NDE

Dünyanın en prestijli ve uzun soluklu festivallerinden Londra Caz Festivali pandemi nedeniyle online platforma taşındı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 15:31
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TÜRK SANATÇILAR ‘LONDRA CAZ FESTİVALİ’NDE

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

 Bu yıl Türkiye’den 4 gurubun ağırlandığı  festivalde ‘İstanbul Psychedelic Konserleri’ kapsamında Moğollar, İlhan Erşahin, Baba Zula ve Islandman sahne aldı.  İstanbul’da farklı lokasyonlarda kaydedilen etkileyici performanslar 21 Kasım’da Londra’da online olarak izlendi. Kariyerlerinin 55. yılını kutlayan efsane gurup Moğollar’ın performansı Aralık ayında yayınlanacak yeni albümlerinin de habercisi oldu. Moğollar‘ın ‘Anatolian Sun’ adlı tamamı canlı kaydedilmiş albümü 11 Aralık’ta dinleyiciyle buluşacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Türk SanatçılarLONDRA CAZ FESTİVALİNEDRET HOTUNönce Vatan
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