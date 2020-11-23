TÜRK SANATÇILAR ‘LONDRA CAZ FESTİVALİ’NDE

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Bu yıl Türkiye’den 4 gurubun ağırlandığı festivalde ‘İstanbul Psychedelic Konserleri’ kapsamında Moğollar, İlhan Erşahin, Baba Zula ve Islandman sahne aldı. İstanbul’da farklı lokasyonlarda kaydedilen etkileyici performanslar 21 Kasım’da Londra’da online olarak izlendi. Kariyerlerinin 55. yılını kutlayan efsane gurup Moğollar’ın performansı Aralık ayında yayınlanacak yeni albümlerinin de habercisi oldu. Moğollar‘ın ‘Anatolian Sun’ adlı tamamı canlı kaydedilmiş albümü 11 Aralık’ta dinleyiciyle buluşacak.