Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94184
ALTIN
233.121
DOLAR
5.6105
STERLİN
7.3374
EURO
6.3081
Türk ressamın eserleri ABD’de de sergilenecek
Türk ressamın eserleri ABD’de de...
Uğurcan Çakır: “Her zaman 1 numara olmak isterim”
Uğurcan Çakır: “Her zaman 1...
Hastalıklar da dijitalleşti
Hastalıklar da dijitalleşti
İmamoğlu ‘27.889’ oy önde
Son Dakika
İmamoğlu ‘27.889’ oy önde
'Altın kız' gururlandırdı
'Altın kız' gururlandırdı

Türk ressamın eserleri ABD’de de sergilenecek

Mersin'de, 18 yaşında geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yürüme yetisini kaybeden ve ip figürleriyle yaptığı resimlerle dünyaca ünlenen Ahmet Yeşil'in (53) 'Sesler ve İzler' temalı sergisi, ABD’nin New York kentinde sanatseverlerle buluşacak.

Türk ressamın eserleri ABD’de de sergilenecek

Mersin'de, 18 yaşında geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yürüme yetisini kaybeden ve ip figürleriyle yaptığı resimlerle dünyaca ünlenen Ahmet Yeşil'in (53) 'Sesler ve İzler' temalı sergisi, ABD’nin New York kentinde sanatseverlerle buluşacak.

01 Nisan 2019 Pazartesi 13:14
0 Okunma
Türk ressamın eserleri ABD’de de sergilenecek

MERSİN - Geçen yıllarda dünyanın birçok ülkesinde sergiler açarak Türkiye’yi başarı ile temsil eden ressam Ahmet Yeşil, bu kez ABD’li sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Yeşil'in 16 eseri, 3 Nisan'da Broadway’deki Gallery Max Soho’da sanatseverlerle buluşacak. 26 Nisan tarihine kadar açık kalacak olan sergide Yeşil’in son dönemde yaptığı çalışmalara yer verilecek.

Yeni dönemde Asya, Avrupa ve Latin Amerika olmak üzere birçok ülkede sergisi açacak olan Yeşil, geçen yıl düzenlenen Artexpo’daki sergisindeki çalışmalarından etkilenen galeri yöneticilerinden gelen teklifle serginin programa alındığını belirtti. Yeşil, telife birlikte sergiye yönelik özel çalışmalar yaptığını ifade ederek, "New York’taki sergi, 23 günlük bir sergi olacak. Bu tarih New York ve Soho bölgesi için iyi bir zamandır. Soho bölgesi, A sınıf galerilerin bulunduğu bir bölgedir. Otoriteler ABD’de iyi bir galeri ile başlamak, sanat yaşamımla ilgili iyi bir izlenim, iyi bir etki ve iyi bir iz bırakacağını söylüyor. Bin de bunun inancı ile son dönem 16 eserle New Yorklu sanatseverlerle buluşacağım. Umarım heyecanımızın, coşkumuzun karşılığı olan bir ilgiyi sergimiz görür. Biz elimizden geleni yaptık, bundan sonrası ise sanat kamuoyuna düşüyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk RessamABDEser
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Epic Fair Festivali’nde Ada Sahnesi Red Bull Music’e emanet olacak
Epic Fair Festivali’nde Ada Sahnesi Red Bull Music’e emanet olacak
Murat Kekilli'nin babası yaşamını yitirdi
Murat Kekilli'nin babası yaşamını yitirdi
Ataşehir’de bahar, etkinliklerle kutlanacak
Ataşehir’de bahar, etkinliklerle kutlanacak
Sarıyer’de Emel Sayın rüzgârı esti
Sarıyer’de Emel Sayın rüzgârı esti
Oyunlar ücretsiz sahnelenecek
Oyunlar ücretsiz sahnelenecek
Muhsin Yazıcıoğlu anısına fotoğraf sergisi
Muhsin Yazıcıoğlu anısına fotoğraf sergisi
KİTÂBİYAT - 348
KİTÂBİYAT - 348
Çocuklar Mısır Piramitleri’ni boyuyor
Çocuklar Mısır Piramitleri’ni boyuyor
Seçim Karikatürleri Sergisi
Seçim Karikatürleri Sergisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans