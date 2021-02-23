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TÜRK MÜZİK TARİHİNİN KİLİT TAŞI SELAMİ ŞAHİN 

23 Şubat 2021 Salı 13:10
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TÜRK MÜZİK TARİHİNİN KİLİT TAŞI SELAMİ ŞAHİN 

O, BESTE FABRİKATÖRÜ  

TÜRK MÜZİK TARİHİNİN KİLİT TAŞI SELAMİ ŞAHİN 

HABER: ASLI M. SARI

Kendisi ile ilgili olarak aklımda senelerdir bir şeyler şekillenip duran ve yazması bugüne nasip olan değerli bir sanatçıdır Selami Şahin… Haber mailimde görür görmez sayfama konuk etmekten şeref duyduğum nadir ustalardandır. Artık bunu sık sık yapmayı planlıyorum. Değer verdiğim sanatçılarımızın her zaman zirvede ve gündemde olması beni onurlandırıyor. Şarkı sözleri olsun, enstrümanları olsun, mağrur bir hüznü anlatır şarkılarında, kalbi kırık lakin şapkasını efendice önünde tutan şarkılar yapar; dinledikçe müptelası olur insan. "Selami Şahin Türkiye’nin en önemli müzik adamlarından biridir" Selami Şahin’in yaklaşık 40 yıldır Türkiye’de yaşamış insanların kulağında yer etmiş müzik insanları arasında en belirgin figür olduğunu söylersek abartı olmaz. Ekolünde tek kalmış isimlerden biridir. Doğumundan şimdiye kadar neler yaptığını merak edenlere nefis bir haber derlemesi sizlerle.

15 AĞUSTOS 1948’DE HATAY’DA DOĞDU

Altı kardeşten dördüncüsü olarak dünyaya gelen Selami Şahin’in müziğe olan yeteneğini ilkokula gittiği sırada öğretmenleri keşfetti. Bu yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen Şahin, 15 yaşında radikal bir karar alarak Hatay’dan ayrıldı. Çevre illerde başlayan iş hayatı İstanbul’da da devam etti ve birçok yerde çalışarak kendi geçimini kendisi sağladı. Fakat içindeki müzik aşkı ve şarkı söyleme isteği onu, dönemin ünlü bestecisi İrfan Özbakır ile bir araya getirdi. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında Şahin’e ilk 45’lik plağını yaptı. Sözü Göksel Orhon’a, bestesi İrfan Özbakır’a ait olan “Zeynebim”, plağın ilk şarkısıdır.

ÇOK GÜZEL SESLİ VE ÇOK NAİF, BÜYÜK SANATÇIMIZ

Şahin, daha sonra 1968 yılında “Sabır Taşı” 45’liği ile asıl ününe kavuşmuş ve bu sırada ders almadan kitapların yardımı ile kendi kendine notaları öğrenmiştir. Hislerini notalarla da ifade etmeyi öğrenen Şahin, müzik hayatına artık sadece yorumcu olarak değil, bestecilik kimliğini de katarak yürümeye devam etmiş ve 1969 yılından itibaren beste ve sözlerini kendisi yazmaya başlamıştır. Ayrıca birçok enstrümanı çalmaya da yine bu dönemde başlamıştır. 

Yapmış olduğu ilk bestesi; “Sen Mevsimler Gibisin” ile 4. Altın Kelebek / Yılın Şarkısı ödülüne sahip oldu. O günden itibaren, Selami Şahin şarkıları Türkiye’de birçok sanatçı tarafından seslendirildi. Bugüne kadar 24 adet 45’lik plak, 7 adet 33’lük plak (LP), 15 adet ise Kaset & CD albüm yaptı. 

300’ün üzerinde bestesi olan Şahin’in yaklaşık 150 eseri hit oldu. Bu önemli şarkılardan bazıları; “Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Ben Sevdalı Sen Belalı, Boş Vere Boş Vere, Bulamazsın, Dostlarım (İçkim & Sigaram), Eskimeyen Dost, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Hesabım Var, Islak Mendil, Kadere Şikayetim Var, Namert Olayım, Ne Duamsın Ne Bedduam, Özledim, Sen Mevsimler Gibisin, Seni Sevmediğim Yalan, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Sensiz Olmuyor, Tanımam Senden Başka, Tanrım, Tapılacak Kadınsın, Ya Seninle Ya Sensiz”dir. 


Türkiye’nin neredeyse tüm dönemlerine ve akımlarına damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edilmiştir. Ayrıca Şahin, Ghada Ragab ve Enrico Macias gibi birçok ünlü isimle ortak projelerde de yer almıştır. Yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak devam ettiği müzikal yaşantısına, daha sonra sanat yönetmenliği ve vokal koçluğunu da eklemiştir. 

2010 yılında, kendi bestelerinden oluşan “Dayman (Daima)” isimli Arapça bir albüm yapmış, bu albüm Türk & Arap müziği sentezine güzel bir örnek teşkil etmiştir. 

45. sanat yılını kutladığı 2011 yılında ise daha önce birçok sanatçı tarafından yorumlanan eserlerini; akustik ve güncel düzenlemelerle yeniden bir araya getirerek, “Mahzen” isimli albümünde tekrar yorumlamıştır.

TÜRKÇE’NİN EN İYİ SÖZ YAZARLARINDAN VE SÖZÜ VE BESTESİYLE ŞARKI YAPICILARINDAN BİRİ

2012 yılında 39. Altın Kelebek Ödülleri’nde Özel Ödül (Onur Ödülü) ve 2016 yılında 43. Altın Kelebek Ödülleri’nde Müzikte 50. Yıl Özel Ödülü almıştır. Duayen isim üçüncü kez Altın Kelebek Ödülleri’nin sahibi olmuştur. Bu törende Selami Şahin’e ödülünü Müjdat Gezen takdim etmiştir.   

2013 yılında en sevilen şarkılarını Akustikhane iş birliği ile hayranlarıyla buluşturan Selami Şahin’in bu proje kapsamında yayınladığı videolar sevenleri tarafından büyük beğeni toplamıştır. 

2015 yılında Selami Şahin ve eşi Didem Şahin 30 yıl önce evlendikleri Baltalimanı Portaxe adlı mekanda sembolik olarak tekrar dünya evine girmiştir. Çiftin şahitliklerini çocukları Lider, Emirhan ve İrem yapmıştır. 

2016 yılında sanat hayatının 50. yılını Bostancı Gösteri Merkezi, Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Harbiye Açıkhava ve Bodrum Antik Tiyatro’da verdiği konserleri ile kutlamıştır.

MÜZİKAL BİLGİSİ ÜST DÜZEY OLAN, ÇOK HARİKA BESTELERE İMZASINI ATMIŞ, SAYILI SANATÇILARIMIZDAN

2017 yılında ise metin yazarlığını Yavuz Hakan Tok’un üstlendiği ve 1970’li yıllardan itibaren 10’ar senelik periodları dönem hikayeleriyle anlatarak, o dönemde yayınlanan şarkılarını seslendiren Selami Şahin,  Bostancı Gösteri Merkezi, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu, Kuşadası Avm Amfitiyatro, Altınoluk Amfitiyatro, Ayvalık Amfitiyatro, Bodrum Antik Tiyatro, Datça Antik Tiyatro, Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu gibi Türkiye’nin birçok şehrinde gerçekleştirdiği Eskimeyen Şarkılar turnesiyle sevenleriyle buluştu.  Bu etkinliklerde  Selami Şahin’in sahnesine Nil Burak, Işıl Yücesoy, Ece Seçkin ve Lider Şahin gibi birçok isim konuk olurken; Eskimeyen Şarkılar projesinin sunucuları arasında Erkan Kolçak Köstendil, Yosi Mizrahi, Bay J ve Cenk Tunalı gibi isimler vardır. Basın ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran Eskimeyen Şarkılar, 2019 senesinde de izleyicilerle buluşmaya devam etmiştir. 

2018 senesinde Türkiye'de ilk defa bir sanatçının şarkılarını müzikalle buluşturan Bir Selami Şahin Müzikali  ilk olarak 20 ve 21 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta izleyiciyle buluşmuştur. Oyuncu kadrosunda Toprak Sağlam, Lider Şahin, Suna Keskin, İsmail Düvenci, Hakan Altıner, Burçin Bildik, Elhan Tok, Cenk Tunalı, Anıl Yülek, Öncil Aktarıcı gibi önemli isimlerin yer aldığı müzikal, Tiyatro Kedi katkılarıyla Lider Entertainment'ın yapımcılığında gerçekleşmiş ve müzikalin yönetmenliğini Damla Cercisoğlu, müzikalin metin yazarlığını ise Yavuz Hakan Tok üstlenmiştir.  

Şahin, 2019 yılında hayranları tarafından heyecanla beklenen ”Baştan Başa Sen” isimli 12 şarkıdan oluşan yepyeni albümünü sevenleriyle buluşturmuştur. 52 yıllık müzikal kariyerinde imzasını attığı yüzlerce besteye yenilerini ekleyen Selami Şahin, birbirinden farklı duyguları açığa çıkaran ve dinleyicilerin yüreklerine dokunan eserlerinin bulunduğu albümü hakkında ‘’En iyi albümlerimden biri.” açıklamasını yapmıştır. Albümün ilk video klibi Sen Bela Mısın Başıma şarkısına çekilmiştir. İkinci video klibi “Nerde Akşam Orda Sabah”ı Lider Entertainment ve KOFF Animasyon ortaklığıyla animasyon şeklinde sevenlerine armağan eden Selami Şahin, müzikseverlere büyük bir sürpriz yapmıştır. 

SESİ İNSANI KÂH HÜZÜNLENDİREN KÂH EFKARLANDIRAN HARİKA SES

2021 yılında ilk dakikalarını bir armağana dönüştüren usta sanatçı Selami Şahin, 1 Ocak 2021 tarihinde 50 yılı aşkındır sanat hayatında biriktirdiği anılarını 50. Sanat Yılı Konseri Albümü'nde müzikseverlerin beğenisine sunmuştur. 25 şarkının canlı performans kayıtlarının yer aldığı 50. Sanat Yılı Konseri albümünde, Selami Şahin en sevilen şarkılarını Semih Erdoğan şefliğindeki SemiJazz Orkestrası ve ayrıca İstanbul Strings ekibi eşliğinde yorumlanmıştır.  2016 yılında gerçekleşen Harbiye Açıkhava Konseri, Zorlu Performans Sanatları Merkezi Konseri ve Bostancı Gösteri Merkezi konserlerinden çok özel kesitlerin sunulduğu videolarda Zeki Müren ile beraber ghost perde teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen “Gitme Sana Muhtacım“ eserindeki düet ise konserin en büyük sürprizi olmuştur. 

Başarılı müzik kariyerinin dışında oyunculuğuyla da kendinden söz ettiren Selami Şahin, birçok uzun metrajlı filmde de başrol oynamıştır. Bunlardan en önemlisi 2002 yılında, 22 ülkede gösterime giren Mısır & Türkiye ortak yapımı “Mumya Firarda” isimli filmdir. Bu film, 6. Hollywood Film Festivali’ne davet edilen ilk Türk filmi olmuş, Şahin’in oyunculuğu ise büyük beğeni toplamıştır. Aynı zamanda birçok reklam filminde yer almış; eserleri ise reklam ve dizilerde de kullanılmıştır. 

1985 yılında evlenen sanatçının üç çocuğu vardır. Kalbinden gelen sesleri notalara dökmeye devam eden Selami Şahin, yeni eserlerle Türk Müziği’ne yön vermeye ve katkıda bulunmaya devam etmektedir. 

DİSKOGRAFİ 

1966 - 1976 45'likler   

1975    Yıllar Sonra Yine          

1976    Unutulmayan Eserler 

1981    Bağrımdaki Ateş          

1982    Tapılacak Kadınsın 

1983    Seninle Başım Dertte 

1985    Hastayım Sana 

1987    İyi Düşün Sevgilim 

1988    Seni Çok Seviyorum 

1989    İşim Gücüm Seni Sevmek 

1990    Başımın Tatlı Belası 

1992    Şaşırttın Beni 

1994    Özledim Her Şeyini 

1995    İlle de Sen 

1997    Şarkılarım ve Ben (Nostalji) 

1999    2000'e Merhaba 

2004    İyi ki Varsın 

2009    Dayman (Daima) 

2010    Ben Bir Tek Kadın Sevdim 

2011    Mahzen 

2016    Kolay Değil 

2019    Baştan Başa Sen 

2020    50. Yıl Sanat Yılı Konseri (Canlı) 

ÖDÜLLER 

1975 - 4. Altın Kelebek Ödülleri – Yılın Şarkısı : Sen Mevsimler Gibisin 

1975 - Milliyet Gazetesi Yılın En Sevilen 10 Şarkısı : Sen Mevsimler Gibisin 

1977 - Altın Kalem Ödülü : Dostlarım (İçkim & Sigaram) 

1978 - Milliyet Gazetesi Yılın En Sevilen 10 Şarkısı : Sensiz Olmuyor 

1979 - Milliyet Gazetesi Yılın En Sevilen 10 Şarkısı : Özlem Rıhtımı 

1980 - Milliyet Gazetesi Yılın En Sevilen 10 Şarkısı : Rüzgar 

1994 - İstanbul FM Altın Ödülleri (İFA) – Altın Beste Ödülü : Özledim 

1995 - Milliyet Gazetesi Yılın En Sevilen 10 Şarkısı : Özledim 

2012 - 39. Altın Kelebek Ödülleri - Özel Ödül (Onur Ödülü) 

2016 - 43. Altın Kelebek Ödülleri - Müzikte 50. Yıl Özel Ödülü 

REKLAMLAR 

2010 - S Oil Reklam Filmi 

2012 - Akbank Reklam Filmi : Sensiz Olmuyor 

2014 - Vodafone FreeZone Konserleri Tanıtım Filmi : Seninle Başım Dertte 

2014 - Morhipo Reklam Filmi : Alışmak Sevmekten Zor 

2014 - Dacia Reklam Filmi : Seninle Başım Dertte 

2014 - Şekerbank Reklam Filmi : Gitme Sana Muhtacım 

2015 - Garanti Bonus Reklam Filmi : İyi ki Varsın 

2016 - Rinso Reklam Filmi : Sefam Olsun (Oh Oh) 

2016 - Türk Telekom Reklam Filmi : Kolay Değil 

FİLMLER 

1970 - Köyün Beş Güzeli 

1981 - Bağrımdaki Ateş 

1985 - Kaderi Zorlama 

2002 - Mumya Firarda 

2010 - The Dealer 

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