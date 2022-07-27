TÜRK DÜNYASI YALOVA’DA BULUŞTU

M. KEMAL SALLI

Yalova Folklor Eğitim Merkezi’nin (YAFEM), 25 yıl önce, Türk Dünyası’ndaki kardeş ve akraba topluluklar arasında kültür bağları oluşturmak ve geliştirmek amacıyla başlattığı ve tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen pandemi sürecine rağmen ara vermeden sürdürdüğü TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ etkinlikleri, Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen görkemli bir törenle tamamlandı.

25. TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ bağlamında, 16. TÜRK DÜNYASI MEDYA MENSUPLARI BULUŞMASI ve 1. TÜRK DÜNYASI SİYASETÇİLER BLUŞMASI, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BULUŞMASI etkinlikleri de gerçekleştirildi.

17-23 Temmuz arasında gerçekleştirilen 25. TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ etkinlikleri sürecinde, Türk Dünyası’nın çeşitli ülke ve yörelerinden gelen folklor ekipleri, hem Yalova’da hem ilçelerinde, kendi bölgelerinin müzik ve oyunlarından örnekler sergilediler.

Türk Dünyası’nın çeşitli ülkelerinden etkinliğe katılan gazeteciler İl Genel Meclisi salonunda gerçekleştirilen oturumlarda, kardeş ülke ve toplulukların yaşadıkları sorunları, bu sorunların duyurulması konusunda yaşanan sıkıntıları, çözüm önerilerini anlatan konuşmalar yaptılar ve bildiriler sundular.

Yalova Ticaret e Sanayi Odası salonlarında bu yıl ilki gerçekleştirilen TÜRK DÜNYASI SİYASETÇİLERİ BULUŞMASI’nda kardeş ülke ve akraba topluluklarının yaşadıkları çeşitli sorunlar, Türk kültür coğrafyasının çeşitli bölgelerinden gelen siyasetçilerin bakış açıları doğrultusunda dile getirildi ve çözüm önerileri sunuldu.

Yine Yalova Ticaret ve Sanayi Odası salonlarında gerçekleştirilen 1. TÜRK DÜNYASI STK’LAR BULUŞMASI’nda, kardeş ülke ve akraba topluluklarda yaşanan çeşitli sorunların çözümüne sivil toplum kuruluşları olarak ne gibi katkılar sunulabileceği konuşuldu, öneriler sunuldu.

17-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen 25. TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ, 16. TÜRK DÜNYASI MEDYA MENSUPLARI BULUŞMASI, 1. TÜRK DÜNYASI SİYASETÇİLERİ BULUŞMASI, 1. TÜRK DÜNYASI STK’LAR BULUŞMASI etkinlikleri sonrasında, yapılan oturumlarda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri doğrultusunda hazırlanan sonuç bildirisi yayınlandı.

YAFEM 25. TÜRK BOYLARI ŞÖLENİ SONUÇ BİLDİRİSİ:

1-Karabağ Konusu,

2-YTB’nin Türkiye’ye Afganistan’dan gelen Türk soylu öğrencilerin sayılarının artması hususuna ağırlık vermesi, Afganistan’daki Türk soylu gazetecilerin; tecrübe ve deneyim kazanabilmeleri için kısa dönem kurslarla Türkiye’ye getirilmeleri, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’nin doğduğu Afganistan’ın Belh şehrindeki evin TİKA tarafından yaptırılmasını,

3-Türkiye’de yaşayan Türk Soylulara oturma, çalışma, serbest giriş, eğitim, vatandaşlık ve sağlık hizmetleri vb. hususlarda kolaylığın sağlanması ve Anayasanın Türk Soylu vatandaşlarla ilgili 48.maddesi 2527 bendine göre yürürlüğe girilmesinin sağlanmasını arz ederiz.

4- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasında garantör ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçekleştirmiş olduğu Kıbrıs Barış (Türk) Harekâtı’nın yıl dönümlerinin YAFEM etkinliklerinde daimî olarak kutlanmasını,

5-TRT Avaz ve TRT Balkan’ın Türk Dünyası’na yönelik daha ciddi ve etkili yayınlar yayınlaması özellikle tarihî ve güncel olaylarla ilgili program ve belgesellerin yapılmasını,

6-YTB, Yunus Emre Enstitüleri, TİKA ve Maarif Vakfı’nın Üniversitelerde mevcut TÖMER’lerle iş birliği yaparak ortak eğitim ve ortak dili oluşturulması, öğretmesi ve yaymasını,

7- TRT tarafından yeni açılan TRT Balkan Televizyonu’na 6. dilin Bulgarca olarak eklenmesini. Günümüzde TRT’de yayın yapılan diller: Arnavutça, Boşnakça, Makedonca, Sırpça ve Hırvatça)

8- Yeni bir dünya düzeni kurma, küresel ekonominin lideri olma bağlamında, küresel aktörler arasında, Çin’in ‘’Kuşak ve Yol’’ projesi merkezli sunulan çalışmaların özet olarak değil, tam metin olarak sunulması ve sunulan metinlerin YAFEM heyeti tarafından değerlendirilerek yayınlanmasını.

9- Irak’ta Türkmen varlığının korunması hususunun; Türk Dünyası açısından önem arz ettiği ve Irak hükümeti tarafından Türklerin hak ettikleri, siyasi, kültürel ve sosyal alanda temsil haklarına daha fazla önem verilmesini tavsiye ederiz.

10- Türk dünyasının genç gazetecilerine, uzman gazeteciler tarafından teknoloji, eğitim ve dil alanlarında çalışma kamplarının oluşturulmasına ayrıca AYAZ İSHAKİ adına bir hizmet ödülünün ihdas edilmesine,

11- Rusya Federasyonu çatısı altında faaliyet gösteren topluluk gazetecilerinin; ifade özgürlüğünün genişletilmesi ve bu gazetecilere gereken desteğin verilmesine, Türkiye Cumhuriyet’inin iş birliği ile ilgili hususlarda gerekli adımların atılmasına karar verilmiştir.

12- YAFEM 16.Türk Dünyası Medya Mensupları Buluşması’na katılan gazeteciler olarak; Türkiye’nin, Ukrayna-Rusya Savaşı’nda izlediği tarafsız dış politikasını ve barış için özverili girişimlerini destekleriz.

13- Aşağı Tuna Avrupa Bölgesi’nde, Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Türk Kültür Derneği tarafından çıkartılan tek uluslararası hakemli-basılı dergi olan Tuna Mektupları Dergisi’nin Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenmesi ve yayımlanmasını,

14- YAFEM 16.Türk Dünyası Medya Mensupları olarak; Azerbaycan’ın haklı mücadelesi ve Karabağ konusunda Türkiye’nin sağladığı diplomatik, stratejik ve manevi destekleri, Türk Dünyası açısından çok önemsiyoruz.

KUTLAMA VE TEŞEKKÜR

TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ etkinliklerini, tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen pandemi sürecine rağmen, 25 yıldır aralıksız gerçekleştiren YAFEM Başkanı Özer Koyuncu ve YAFEM Başkan Yardımcısı Fikret olmak üzere bu kutlu yürüyüşte emeği geçen herkesi ve özellikle Yalova halkını kutluyorum; çünkü, TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ gibi uluslararası bir etkinliği 25 yıl başarıyla sürdürebilmek, Yalova halkının bu etkinliği benimsemesi ve sahiplenmesiyle mümkün olabilmiştir.

Etkinlik sürecince konuk ekiplere ve biz medya mensuplarına yakın ilgilerini esirgemeyen Yalova Valisi Sayın Muammer VAROL’a, Yalova Belediye Başkanı Sayın Mustafa TUTUK’a, Yalova Ak Parti Milletvekili Ahmet BÜYÜKGÜMÜŞ’e, Ak Parti Yalova Milletvekili Sayın Meliha AKYOL’a, Yalova İl Özel İdaresi Başkanı Hasan SOYGÜZEL’e, Yalova Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Tahsin BECAN’a, Altınova Belediye Başkanı Sayın Dr. Metin ORAL’a, Çiftlikköy Belediye Başkanı Sayın Ali Murat SİLPAGAR’a, Termal Belediye Başkanı Sayın Sinan ACAR’a çok teşekkür ediyoruz.