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Turan Caddesi No:25” Yeni Yolların İzinde

25 Ocak 2022 Salı 12:09
Turan Caddesi No:25” Yeni Yolların İzinde

Haber: Dinçer Karacalar

 

Yazar Hakan Güneri’nin ilk romanı “Turan Caddesi No:25” başarılı bir çıkışla ikinci baskısına koşuyor. Edebiyat alanımızda polisiye türüne yepyeni bir yol açan roman yayınlandığı ilk ay itibarıyla önemli bir satış başarısı yakalayarak, birinci baskının tamamını tüketti.

Bu roman dizi olur

Romanın dünyaya ve insana bakışı, etkileyici dili ve temposu sinema ve dizi alanını da etkiledi. Usta senarist İlker Barış romandan yola çıkarak bir senaryo oluşturmak için kolları sıvadı. Ünlü senarist İlker Barış’a roman yazarı Hakan Güneri’nin de eşlik edeceği dizi, dijital platformlar için hazırlanıyor.

Romanın izleyiciden gördüğü yakın ilgi yazar Hakan Güneri’yi romanın devamını kaleme almak ve baskıya sunmak için hızlandırdı.

Turan Caddesi: No:25” İmza Günlerinde

Okurların hem okuduğu hem de yaygınlaşması için çaba harcadığı “Turan Caddesi No:25” romanı imza günlerinde okuruyla yeni bir buluşma yaşayacak. İlk olarak, Antalya, Ankara ve kitabın dört bir köşesini anlattığı Beyoğlu’nda yazar Hakan Güneri okurlarıyla buluşacak. Güneri, okurlardan roman ile ilgili gelecek soruları, görüşleri ve eleştirileri heyecanla beklediğini söylüyor.

Kitap Adı: Turan Caddesi no:25

Yazar: Hakan Güneri

Yayınevi: Mona Yayınevi

Dil: Türkçe

Anahtar Kelimeler:
Turan Caddesi No:25 Yeni Yolların İzinde
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