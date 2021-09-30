TUNCER CÜCENOĞLU'NUN OYUNLARI ARAPÇA’DA!

HASRET DİLEK DELİER

Arap Dünyasının en önemli Türkçe çevirmeni Ürdünlü Safwan Shalabi Cücenoğlu'nun KADIN SIĞINAĞI ve BRUTUS YA DA JUL SEZAR'IN KATLİ adlı oyunlarını Arap diline çevirdi.

Mehmet Hakkı Suçin’in editörlüğünü yaptığı kitap Kuveyt'te tek kitap olarak yayımlandı.

Cücenoğlu'nun daha önce Arap diline çevrilen Çığ, Öğretmen ve Kadıncıklar oyunları dışında Boyacı, Çıkma! Sokak, Fosforlu Cevriye, Dosya, Gece Kulübü, Helikopter, Kızılırmak, Matruşka, Neyzen Tevfik, Sabahattin Ali'yi Kim Öldürdü, Ziyaretçi ve Che Guevara adlı oyunları da programa alınıyor.

Haber - Hasret Dilek Delier