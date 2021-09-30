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TUNCER CÜCENOĞLU'NUN OYUNLARI ARAPÇA’DA!

Oyunları 36’yı aşkın dile çevrilen Tuncer Cücenoğlu'nun artık Arap Dünyasında da adı duyulan bir oyun yazarı olması yolunda büyük bir adım atıldı.

30 Eylül 2021 Perşembe 16:48
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TUNCER CÜCENOĞLU'NUN OYUNLARI ARAPÇA’DA!

 

HASRET DİLEK DELİER

Arap Dünyasının en önemli Türkçe çevirmeni Ürdünlü Safwan Shalabi  Cücenoğlu'nun KADIN SIĞINAĞI ve BRUTUS YA DA JUL SEZAR'IN KATLİ adlı oyunlarını Arap diline çevirdi.
Mehmet Hakkı Suçin’in editörlüğünü yaptığı kitap Kuveyt'te tek kitap olarak yayımlandı.

Cücenoğlu'nun daha önce Arap diline çevrilen Çığ, Öğretmen ve Kadıncıklar oyunları dışında Boyacı, Çıkma! Sokak, Fosforlu Cevriye, Dosya, Gece Kulübü, Helikopter, Kızılırmak, Matruşka, Neyzen Tevfik, Sabahattin  Ali'yi Kim Öldürdü, Ziyaretçi ve Che Guevara adlı oyunları da programa alınıyor.

Haber - Hasret Dilek Delier

Önce Vatan Gazetesi

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Hasret Dilek DelierTuncer CücenoğluArapçaKitapönce Vatan
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