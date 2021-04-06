Adana’dan Düzce’ye bütün illerimizle ilgili röportajlar derlemesinde yazar Hande H. Ağırman’ın; şehirlerimizin tarihî ve turistik mekânlarını, illerimizin isimlerinin menşeini, festivallerini, tarihini, iklimini, tabiî kaynaklarını, yemek kültürlerini, önemli kişilerini ve kültürel özelliklerini ana hatlarıyla tanıttığı “Tüm Şehirlerle Türkiye 01’den 81’e” kitabı, el atlında bulundurmanız gereken kaynak bir eserdir.
Uzun emeklerle, memleket sevdasıyla, röportajlarla ve sabırla hazırlanan bu eserde şehirlerimizin şimdiye kadar fark etmediğiniz birçok özelliğini tanıyacaksınız. Ülkemizin bütün illerinin özelliklerini bir arada bulabileceğiniz temel eser vasfındadır.
Kitapta yer alan illerimizin tanınmış kişilerin isimleri:
- Sayın Sabri TARİ
- Sayın Mustafa EKİNCİ
- Sayın Mehmet TANIR
- Sayın E. Muhsin BULUT
- Sayın Hakan KARAMAN
- Sayın Seçim AYDIN
- Sayın Birol AKMAN
- Sayın Menderes TÜREL
- Sayın Ömer GÜMÜŞ
- Sayın Haluk ALICIK
- Sayın Mustafa ÇALTI
- Sayın Selim YAĞCI
- Sayın Yücel BARAKAZİ
- Sayın Vedat YAPA
- Sayın Alaaddin YILMAZ
- Sayın Ali Orkun ERCENGİZ
- Sayın Ahmet GEDİK
- Sayın Kemal DOKUZ
- Sayın İrfan DİNÇ
- Sayın Zeki GÜL
- Sayın Hasan KARAHAN
- Sayın Cumali ATİLLA
- Sayın Recep GÜRKAN
- Sayın Ahmet HACIOĞLU
- Sayın Mücahit YANILMAZ
- Sayın Cemalettin BAŞSOY
- Sayın Mehmet SEKMEN
- Sayın Hamid YÜZÜGÜLLÜ
- Sayın Fatma ŞAHİN
- Sayın Kerim AKSU
- Sayın Ercan ÇİMEN
- Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK
- Sayın Lütfü SAVAŞ
- Sayın Yusuf Ziya GÜNAYDIN
- Sayın Burhanettin KOCAMAZ
- Sayın M. Tevfik GÖKSU
- Sayın Aykurt NUHOĞLU
- Sayın Osman DEVELİOĞLU
- Sayın Tahir DOĞAÇ
- Sayın Murat KARAÇANTA
- Sayın Hüseyin MUTLU AKPINAR
- Sayın Murtaza KARAÇANTA
- Sayın Mehmet İSHAK
- Sayın Mustafa ÇELİK
- Sayın İsmet TAYMUŞ
- Sayın Mehmet Siyam KESİMOĞLU
- Sayın İbrahim AKIN
- Sayın Eyüp TEMUR
- Sayın Hüseyin AKSOY
- Sayın Adnan ZAMBURKAN
- Sayın Uğur İbrahim ALTAY
- Sayın Kamil SARAÇOĞLU
- Sayın Hacı Uğur POLAT
- Sayın Cengiz ERGÜN
- Sayın Seydihan KÜÇÜKDAĞLI
- Sayın Alaaddin AYDIN
- Sayın Nihat ERDOĞAN
- Sayın Kadir KURTAY
- Sayın Ahmet ARAS
- Sayın Feyat ASYA
- Sayın Rasim ARI
- Sayın Emrah ÖZDEMİR
- Sayın Hilmi GÜLER
- Sayın Uğur TOPARLAK
- Sayın Rıfat ÖZER
- Sayın Hüseyin YORULMAZ
- Sayın Mustafa DEMİR
- Sayın Remzi USLU
- Sayın Hikmet TOSUN
- Sayın Hilmi BİLGİN
- Sayın Ahmet HACIOĞLU
- Sayın Dr. Ali Çelik
- Sayın Murat ZORLUOĞLU
- Sayın İsmet Hakan ULAŞOĞLU
- Sayın Zeynel Abidin BEYAZGÜ
- Sayın Aydın ASLAN
- Sayın Şerif SÖYLER
- Sayın Mehmet Emin BİLMEZ
- Sayın Ömer AÇIKEL
- Sayın Dr. Ömer Selim ALAN
- Sayın Evren DİNÇER
- Sayın Bekir KURTOĞLU
- Sayın Burhan YEMİŞ
- Sayın Mehmet SAYGILI
- Sayın Hulusi ŞAHİN
- Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN
- Sayın Handan KARAKOÇ
- Sayın Hüseyin ÖNER
- Sayın Nebi IŞIK
- Sayın Şeref TALİ
- Sayın Fuat GÜREL
- Sayın Servet RAMAZAN
- Sayın Dr. Erdinç YILMAZ
- Sayın Cevdet ATAY
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https://www.akademisyen.com/tr/iletisim-bilimleri/tuem-sehirlerle-tuerkiye-01-den-81-e.html
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