Adana’dan Düzce’ye bütün illerimizle ilgili röportajlar derlemesinde yazar Hande H. Ağırman’ın; şehirlerimizin tarihî ve turistik mekânlarını, illerimizin isimlerinin menşeini, festivallerini, tarihini, iklimini, tabiî kaynaklarını, yemek kültürlerini, önemli kişilerini ve kültürel özelliklerini ana hatlarıyla tanıttığı “Tüm Şehirlerle Türkiye 01’den 81’e” kitabı, el atlında bulundurmanız gereken kaynak bir eserdir.

Uzun emeklerle, memleket sevdasıyla, röportajlarla ve sabırla hazırlanan bu eserde şehirlerimizin şimdiye kadar fark etmediğiniz birçok özelliğini tanıyacaksınız. Ülkemizin bütün illerinin özelliklerini bir arada bulabileceğiniz temel eser vasfındadır.

Kitapta yer alan illerimizin tanınmış kişilerin isimleri:

Sayın Sabri TARİ

Sayın Mustafa EKİNCİ

Sayın Mehmet TANIR

Sayın E. Muhsin BULUT

Sayın Hakan KARAMAN

Sayın Seçim AYDIN

Sayın Birol AKMAN

Sayın Menderes TÜREL

Sayın Ömer GÜMÜŞ

Sayın Haluk ALICIK

Sayın Mustafa ÇALTI

Sayın Selim YAĞCI

Sayın Yücel BARAKAZİ

Sayın Vedat YAPA

Sayın Alaaddin YILMAZ

Sayın Ali Orkun ERCENGİZ

Sayın Ahmet GEDİK

Sayın Kemal DOKUZ

Sayın İrfan DİNÇ

Sayın Zeki GÜL

Sayın Hasan KARAHAN

Sayın Cumali ATİLLA

Sayın Recep GÜRKAN

Sayın Ahmet HACIOĞLU

Sayın Mücahit YANILMAZ

Sayın Cemalettin BAŞSOY

Sayın Mehmet SEKMEN

Sayın Hamid YÜZÜGÜLLÜ

Sayın Fatma ŞAHİN

Sayın Kerim AKSU

Sayın Ercan ÇİMEN

Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK

Sayın Lütfü SAVAŞ

Sayın Yusuf Ziya GÜNAYDIN

Sayın Burhanettin KOCAMAZ

Sayın M. Tevfik GÖKSU

Sayın Aykurt NUHOĞLU

Sayın Osman DEVELİOĞLU

Sayın Tahir DOĞAÇ

Sayın Murat KARAÇANTA

Sayın Hüseyin MUTLU AKPINAR

Sayın Murtaza KARAÇANTA

Sayın Mehmet İSHAK

Sayın Mustafa ÇELİK

Sayın İsmet TAYMUŞ

Sayın Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Sayın İbrahim AKIN

Sayın Eyüp TEMUR

Sayın Hüseyin AKSOY

Sayın Adnan ZAMBURKAN

Sayın Uğur İbrahim ALTAY

Sayın Kamil SARAÇOĞLU

Sayın Hacı Uğur POLAT

Sayın Cengiz ERGÜN

Sayın Seydihan KÜÇÜKDAĞLI

Sayın Alaaddin AYDIN

Sayın Nihat ERDOĞAN

Sayın Kadir KURTAY

Sayın Ahmet ARAS

Sayın Feyat ASYA

Sayın Rasim ARI

Sayın Emrah ÖZDEMİR

Sayın Hilmi GÜLER

Sayın Uğur TOPARLAK

Sayın Rıfat ÖZER

Sayın Hüseyin YORULMAZ

Sayın Mustafa DEMİR

Sayın Remzi USLU

Sayın Hikmet TOSUN

Sayın Hilmi BİLGİN

Sayın Ahmet HACIOĞLU

Sayın Dr. Ali Çelik

Sayın Murat ZORLUOĞLU

Sayın İsmet Hakan ULAŞOĞLU

Sayın Zeynel Abidin BEYAZGÜ

Sayın Aydın ASLAN

Sayın Şerif SÖYLER

Sayın Mehmet Emin BİLMEZ

Sayın Ömer AÇIKEL

Sayın Dr. Ömer Selim ALAN

Sayın Evren DİNÇER

Sayın Bekir KURTOĞLU

Sayın Burhan YEMİŞ

Sayın Mehmet SAYGILI

Sayın Hulusi ŞAHİN

Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN

Sayın Handan KARAKOÇ

Sayın Hüseyin ÖNER

Sayın Nebi IŞIK

Sayın Şeref TALİ

Sayın Fuat GÜREL

Sayın Servet RAMAZAN

Sayın Dr. Erdinç YILMAZ

Sayın Cevdet ATAY

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