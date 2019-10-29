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TÜM SANATÇILAR DERNEĞİ ADANA DA KURULDU!

Kısa adı Tüm San Der olan tüm sanatçılar derneği merkezi Adana'da kuruldu

TÜM SANATÇILAR DERNEĞİ ADANA DA KURULDU!

Kısa adı Tüm San Der olan tüm sanatçılar derneği merkezi Adana'da kuruldu

29 Ekim 2019 Salı 11:35
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TÜM SANATÇILAR DERNEĞİ ADANA DA KURULDU!


ADANA - Kısa adı Tüm San Der olan tüm sanatçılar derneği merkezi Adana'da kuruldu

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Kurucu başkanı Cahit Baba

 

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Derneğin Türkiye de hiç benzeri olmayan 26 sanat dalını bir arada toplayan tek dernektir

Müzisyen, Ses sanatçısı,  şair yazar ozan aktör aktrist sihirbaz palyaço manken fotomodel vs diğerleri harita içerisinde mevcuttur

Dernek günden güne büyüyor üye talebi her gün 20 le 30 kişi arası değişiyor

NİHAT İLİKCİOĞLU DERNEK ÜYELİĞİ

Tüm Sanatçılar Derneği ( Tüm San Der ) Genel Başkanlığınca Cahit Baba tarafından Önce Vatan Gazetesi ve Olay Gazetesi Kültür Sanat ve Edebiyat Yönetmeni Nihat İlikcioğlu'nun üyeliği onaylamıştır.
 

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NİHAT İLİKCİOĞLU
Önce Vatan Gazetesi
Duyguların Adresi Yönetmeni
e. posta: [email protected]
https://www.facebook.com/nihat.ilikcioglu
https://www.instagram.com/nihat_ilikcioglu/
http://www.oncevatan.com.tr/
Tel. 0 532 764 44 48

Önce Vatan Gazetesi

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TÜM SANATÇILAR DERNEĞİ ADANA DA KURULDU!Nihat İlikçioğlu
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