TÜM SANATÇILAR DERNEĞİ ADANA DA KURULDU!



ADANA - Kısa adı Tüm San Der olan tüm sanatçılar derneği merkezi Adana'da kuruldu



Kurucu başkanı Cahit Baba







Derneğin Türkiye de hiç benzeri olmayan 26 sanat dalını bir arada toplayan tek dernektir



Müzisyen, Ses sanatçısı, şair yazar ozan aktör aktrist sihirbaz palyaço manken fotomodel vs diğerleri harita içerisinde mevcuttur



Dernek günden güne büyüyor üye talebi her gün 20 le 30 kişi arası değişiyor

NİHAT İLİKCİOĞLU DERNEK ÜYELİĞİ



Tüm Sanatçılar Derneği ( Tüm San Der ) Genel Başkanlığınca Cahit Baba tarafından Önce Vatan Gazetesi ve Olay Gazetesi Kültür Sanat ve Edebiyat Yönetmeni Nihat İlikcioğlu'nun üyeliği onaylamıştır.





NİHAT İLİKCİOĞLU

Önce Vatan Gazetesi

Duyguların Adresi Yönetmeni

e. posta: [email protected]

https://www.facebook.com/ nihat.ilikcioglu

https://www.instagram.com/ nihat_ilikcioglu/

http://www.oncevatan.com.tr/

Tel. 0 532 764 44 48