Toprak ve camdan hikâyeler sergisi açıldı

İSTANBUL - Vitray-Mozaik Eğitmeni Suzan Cesur ile Seramik Eğitmeni Gülcihan Yönet’in öncülüğünde, Silivri Belediyesi Kültür Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan serginin açılış töreni sanat galerisinde gerçekleştirildi. Açılışa Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz eşi Ezgi Yılmaz ile katıldı. Serginin açılış kurdelesini eğitmenler, kursiyerler ve davetliler ile kesen Başkan Yılmaz, yaptığı konuşmada “Silivri Belediyesi Kültür Müdürlüğümüzün kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği sergi açılışına ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca birbirinden güzel eserler ortaya çıkaran kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Kursiyerlerimizin cam, vitray, seramik ve mozaik çalışmalarını daha rahat yapabilecekleri alanları ve imkânları artıracağız. Mekân olarak zorlandıklarını ifade eden kursiyerlerimizden biraz daha sabırlı olmalarını, Silivri’ye yakışan sosyal, kültürel, sanatsal spor tesislerinin bundan sonraki zaman diliminde birçoğunun tamamlanacağını müjdelemek istiyorum. Bu gibi faaliyetlerde hanımefendilerin yanında olacağımızı, önümüzdeki günlerde yaptıkları çalışmaları satışa sunacakları, aile bütçesine katkıda bulunacakları satış yerlerini de hizmetine sunacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergiyi gezen Başkan Yılmaz, kursiyerlerin hazırladığı easerleri tek tek inceleyerek bilgi aldı. İlgililer sergiyi 22-30 Ocak tarihleri boyunca ziyaret edilebilecek.