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Topkapı Sarayı'nda 'Arife Tahtı' sergilenmeye başlandı

'Arife Tahtı' Topkapı Sarayı'ndaki Revan Köşkü'nde sergilenmeye başlandı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:42
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Topkapı Sarayı'nda 'Arife Tahtı' sergilenmeye başlandı

İSTANBUL - "Merasim tahtları" Topkapı Sarayı'nın koleksiyonları arasında yer alan en görkemli parçalardan. Koleksiyonun bir parçası olan 400 yıllık 'Arife Tahtı' ise, bugün itibarıyla Topkapı Sarayı'ndaki Revan Köşkü'nde sergilenmeye başlandı. Sultan I. Ahmed Tahtı olarak da adlandırılan taht, padişahlar tarafından bayramlardan bir gün önce sarayda düzenlenen merasimlerde kullanılıyordu. Bayram törenlerinin vazgeçilmezi Arife Tahtı'nın yapım tarihi 1603 - 1617. Tahtın ustası ise, Sultanahmet Camii'nin mimarı ve aynı zamanda sedef ustası Mimarbaşı Sedefkâr Mehmed Ağa. 

"PADİŞAH BAYRAMLAŞMASINI ARİFE GÜNÜ BU TAHTTA GERÇEKLEŞTİRİRDİ"

Topkapı Sarayı Dairesi Başkanı İlhan Kocaman, "Osmanlı'da önemli iki bayram vardı. Bunlardan biri Kurban, diğeri Ramazan Bayramıydı. Bayramlar bir gün önce yani Arife günü başlardı. Padişah öğlen namazını ağalar camisinde kıldıktan sonra, arife tahtı dediğimiz bu taht arz odasının önüne konur ve ikindi namazından çıktıktan sonra padişah bu tahta otururdu. Saray ahalisi ve Enderunlular ile bayramlaşmasını gerçekleştirirdi. Bu program akşam namazına kadar sürerdi. Akşam namazından sonra son  iftar yapılır ve sabah padişah Ayasofya ya da Sultanahmet Camii'ne giderek, bayram namazını kılardı. Ve namazdan sonra altın taht veya bayram tahtı dediğimiz cülus tahtı, Babüssaade(Saadet Kapısı) önüne konur, orada resmi bayramlaşma başlardı" dedi. 
 

ÜZERİ SEDEF VE BAĞ İLE KAPLI

Tahtın özellikleri ile ilgili bilgi veren Kocaman, "Arife tahtının ahşabı cevizdendir. Üzeri sedef ve bağ ile kaplanmıştır. Ustası, 1. Ahmed döneminin ser mimarı ve aynı zamanda Sultanahmet Camii'nin de mimarı olan Mehmet Ağa'dır. Üzerinde, kenarlarında, tepeliklerinde altın ve zümrüt bulunuyor. Üst kısmındaki fener şeklindeki yapı ise yakut ve zümrütten oluşmaktadır" diye konuştu.

REVAN KÖŞKÜ'NDE SERGİLENECEK

Ziyaretçilerin ne zamana kadar tahtı burada görebilecekleri sorusuna ise Kocaman, "Topkapı Sarayı'nda 5 taht bulunuyor. Bu taht aslında hazine köşkü olarak bilinen Fatih Köşkü'nde sergilenmekteydi. Ancak orası uzun zamandır restorasyonda olması nedeniyle, ziyaretçilerin görmesi için Topkapı Sarayı Revan Köşkü içinde sergilenmekte.  Fatih Köşkü tamamlayıncaya kadar, muhtemelen 2022'de tamamlanacak. O zamana kadar Arife Tahtı burada, Altın Taht ise arz odasında yer alacak" diye yanıt verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Topkapı SarayıArife Tahtı
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