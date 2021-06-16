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The Fragman; Hobiden büyük bir Portala giden yol

16 Haziran 2021 Çarşamba 13:13
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The Fragman; Hobiden büyük bir Portala giden yol

HABER: DİNÇER KARACALAR

Hakan Aytekin ve Turgut Arıcı’nın hobi amacıyla kurduğu The Fragman sitesi, tahminlerin çok ötesinde bir ilgiyle karşılaştı. Aytekin ve Arıcı, geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başaran siteyi büyütme kararı aldı. The Fragman artık tüm dizi ve filmlerle ilgili özel içerikler, fragmanlar ve röportajların bulunduğu oldukça kapsamlı bir portal.

Sinema ve televizyon izleyicisine hitap eden TheFragman sitesi, Türkiye’nin dört bir yanından gördüğü büyük ilgi üzerine kimlik değiştirerek büyüdü. Sitenin kurucularından Hakan Aytekin, bu değişimin nedenini şöyle açıkladı: “The Fragman, hobi olarak oluşturduğumuz bir sosyal medya hesabıydı . Çok büyük kitlelerin ilgisini çekince, web sitesi kurmayı  ve geliştirip büyütme kararı aldık. Dijital platformların çoğalmasıyla birlikte paylaşılan içeriklerin çoğaldığı ve farklı bir boyut kazandığını fark ettiğimiz anda firma olarak büyümemiz gerektiğini düşündük ve yönümüzü bu açıya çevirdik.”

ARTIK ÇOK DAHA KAPSAMLI

Diziler ve filmler hakkında özel içerikler, röportajlar ve fragmanların yer aldığı The Fragman’ın çok daha kapsamlı bir hale getirildiğini belirten Turgut Arıcı da şöyle konuştu: “Tüm Sinema filmlerinin ve diziler için aynı özverili çalışmanın yapılması gerektiği bilincine vararak sitemizi oluşturduk. Çok daha kapasitesi yüksek bir adres haline getirdik. Her kategorideki dizi ve filmi inceleyerek özel içerikler üretip belirli bir kalitede izleyiciyle buluşturacak bir portal haline gelmesini sağladık.”

İSİM KONUSUNDA KARARSIZDIK

Oyuncular Bahar Süer’in yazarlık yaptığı Erdem Baş,ve Yeşim Dalgıçer ve danışman olarak yer aldığı sitenin isminin çıkış noktası da merak konusu oldu. Hakan Aytekin ve Turgut Arıcı, sitenin kuruluş aşamasında bu isimde nasıl karar kıldıklarını şöyle anlattı: “Türkçe ve farklı dillerde pek çok isim aklımızı kurcalıyordu, bir dönem oldukça kararsız kaldık. Sonunda televizyon, sinema ve dijital platformların tamamını kapsayacak bilindik bir isim olması gerektiğine karar verdik. Bu noktada ‘The Fragman’ bize tatmin edici geldi. İngilizce ve Fransız kökenli olmasına rağmen Türkiye'de de sıkça kullanılan bir terim olmasından dolayı karar verdik. Karar aşaması sonrası sitenin tescil işlemine başladık.”

Anahtar Kelimeler:
The Fragman Hobiden Büyük Bir Portala giden Yol
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