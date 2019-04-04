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“The Wınd Of Dreams” Sergisi...

LV Sanat Art Galery, konusunda usta ve genç sanatçıların Karma Resim Sergisi “The Wınd Of Dreams”ın açılışını 2 Nisan 2019 Salı günü kalabalık sanatsever davetli topluluğunun izlenimine sundu. 

“The Wınd Of Dreams” Sergisi...

LV Sanat Art Galery, konusunda usta ve genç sanatçıların Karma Resim Sergisi “The Wınd Of Dreams”ın açılışını 2 Nisan 2019 Salı günü kalabalık sanatsever davetli topluluğunun izlenimine sundu. 

04 Nisan 2019 Perşembe 16:42
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“The Wınd Of Dreams” Sergisi...

İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY

LV Sanat Art Galery, konusunda usta ve genç sanatçıların Karma Resim Sergisi “The Wınd Of Dreams”ın açılışını 2 Nisan 2019 Salı günü kalabalık sanatsever davetli topluluğunun izlenimine sundu. 

Görsel sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış genç sanatçıları aynı çatı altında topluyor. 

Kendine özgü tekniğiyle sanata gönül vermiş 32 sanatçının kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserleri görülmeye değer.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar

Buse Gizem Köstem, Nil Delfin Uslu, Derya Tatari, Dilek Ayebe Çetingöz, Dilek Hançerli, Ebru Ertuğrul, Eren Başık, Ercan Molla, Enis Aktaş, Ergin İnan, Fatameh Hamzehloo, Feride Karataş, Gizem Uzkur, Gonca Birol Bahar, Gülçiçek Çavdar, Koray Sorhan, Kübra Bayraktar, Kübra Otay, Merve Bayam, Nilgün Altınel, Nilgün Eser, Nurdan Çelik, Özben Fer Akseki, Ömer Yiğit Aral, Perihan Kademlioğlu, Sedat Fırat, Sibel Üçal, Suna Akkuş, Süleyman Saim Tekcan, Tetiana Dilmaç, Tanju Demirci, Zeynep Serdar

Çok sayıda farklı konudaki eserlerin sergisi, 16 Nisan 2019 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zambak Karabay“The Wınd Of Dreams” Sergisi...İstanbulönce Vatan
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