“The Memorıes” Sergisi 



ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış genç sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Her branşta meslek sahibi sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

Sergide Eserleri Olan İranlı Sanatçılar

Ali Ghaderı Varkanı, Aya Nawwar, Bınay Sınha, Dasha Rybına, Donya Rostamı, Elahe Farmanıan, Elmıra Asl, Fereshteh Setayesh, Francesca Fallı, Hadıseh Mohamadı, Lucy Vıgoureux, Mahnaz Mınavand, Marıe-Charlotte Nouza, Mahshıd Raghemı, Maurıce Caplıce, Meısam Ahmadı, Mıyukı Takanashı, Mohammad Alı Berenjı, Mohammad Alı Famorı, Mohammad Fallahnıa, Mohsen Hoseınmardı, Reza Mozafarımanesh, Samıra (Masoomeh) Soleımanınejad, Sepıdeh Kayed, Shahab Kayed, Shahab Salman, Shılan Salımı, Anahıta Ghazanfarı, Nooshın Payandeh

“The Memorıes” adlı sergisi; La Visione Art Gallery’de 25 Ekim 2019 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. İletişim Gizem Günaçtı / Galeri Yöneticisi 0212 259 91 11