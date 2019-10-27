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“The Memorıes” Sergisi 

La Visione Art Gallery, 18 – 25 Ekim 2019 tarihleri arasında, küratörlüğünü Tima Jam’ ın yaptığı, İranlı Sanatçıların “The Memorıes” sergisine ev sahipliği yapıyor. İranlı Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

“The Memorıes” Sergisi 

La Visione Art Gallery, 18 – 25 Ekim 2019 tarihleri arasında, küratörlüğünü Tima Jam’ ın yaptığı, İranlı Sanatçıların “The Memorıes” sergisine ev sahipliği yapıyor. İranlı Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

27 Ekim 2019 Pazar 20:09
58 Okunma
“The Memorıes” Sergisi 


ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL
Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış genç sanatçıları aynı çatı altında topluyor. 

Her branşta meslek sahibi sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

  

Sergide Eserleri Olan İranlı Sanatçılar

Ali Ghaderı Varkanı, Aya Nawwar, Bınay Sınha, Dasha Rybına, Donya Rostamı, Elahe Farmanıan, Elmıra Asl, Fereshteh Setayesh, Francesca Fallı, Hadıseh Mohamadı, Lucy Vıgoureux, Mahnaz Mınavand, Marıe-Charlotte Nouza, Mahshıd Raghemı, Maurıce Caplıce, Meısam Ahmadı, Mıyukı Takanashı, Mohammad Alı Berenjı, Mohammad Alı Famorı, Mohammad Fallahnıa, Mohsen Hoseınmardı, Reza Mozafarımanesh, Samıra (Masoomeh) Soleımanınejad, Sepıdeh Kayed, Shahab Kayed, Shahab Salman, Shılan Salımı, Anahıta Ghazanfarı, Nooshın Payandeh

  

 

The Memorıes” adlı sergisi; La Visione Art Gallery’de 25 Ekim 2019 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. İletişim Gizem Günaçtı / Galeri Yöneticisi 0212 259 91 11

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“The Memorıes” Sergisiönce VatanZambak KarabayİstanbulSergi
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