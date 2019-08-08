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TEKÂMÜL NEDİR VE NASIL TEKÂMÜL EDİLİR?

60’tan fazla kitabın dünyaca ünlü yazarı Akif Manaf’ın önemli eseri TEKÂMÜL NEDİR VE NASIL TEKÂMÜL EDİLİR? İngilizce olarak yayınlandı!  

TEKÂMÜL NEDİR VE NASIL TEKÂMÜL EDİLİR?

60’tan fazla kitabın dünyaca ünlü yazarı Akif Manaf’ın önemli eseri TEKÂMÜL NEDİR VE NASIL TEKÂMÜL EDİLİR? İngilizce olarak yayınlandı!  

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:26
6 Okunma
TEKÂMÜL NEDİR VE NASIL TEKÂMÜL EDİLİR?


HABER: NEVAL KÜTÜK

60’tan fazla kitabın ünlü yazarı Akif Manaf’ın TEKÂMÜL gerçeğini anlattığı, okuyucuyu macera ve gizem dolu soluksuz bir yolculuğa çıkardığı ünlü eseri TEKAMÜL, şimdi de İngilizce yayınlandı.

Eserde “Tekâmül” ve “Evrim” kavramları, bilim, inanç ve evrensel gerçekler yoluyla çağımızın insanına  çok yönlü açıklanıyor. Yazar, özvarlığımızdaki eşsiz değerlerin farkına varmamızı sağlarken günümüzün rekabet, hırs, sahiplenme ve teknoloji bağımlılığı karmaşasından, okuyucuyu aniden sıyırıp çıkarıyor.

Muazzam insani güçlerinizin farkına varacaksınız!

Okudukça hayata yepyeni gözler ve umutlarla bakacaksınız!

Gerçekten tekâmül etmek, değişmek ve gelişmek isteyeceğiniz muazzam bir eser!

Anlatımlarında var olmanın yüksek hazzını, evrensel işleyişi, insani  ve insanüstü  değerleri okuyucuya hissettirmekte sıradışı bir özelliği olan  yazarın TEKAMÜL kitabı, özvarlığınıza giden yüksek farkındalığı uyandıracak.

Mutlaka okuyun!

 

Araştırmacı - yazar Akif Manaf kitaba şöyle başlıyor:

“...Tekâmül yolunda ilerleyen aydınlanmış insan gitgide belirli özelliklere ve erdemlere sahip olmaktadır. Bunlardan bazıları koşulsuz sevgi, şefkat, duygudaşlık, yargısız olmak, affedicilik, pozitif düşünmek, gözlemci olmak, farkında olmak, anı yaşamak.... Bu önemli meziyetler tekâmül yolunda kendiliğinden gelişmektedir.

“...Tekâmül, aşk ve mizah demektir. Eğer tekâmül etmek istiyorsan kahkaha atmayı öğren, sakın ciddi olma. Ciddi olanlar cidden tekâmül etmez çünkü  tekâmül katılarak gülmektir...”

“...İnsan ya tekâmül ederek masumlaşır ya da çökerek kurnazlaşır. Bunun başka bir alternatifi yoktur...”

“...Dayatılmış her türlü inancın amacı insanı köleleştirmektir. Oysa tekâmülün amacı mutlak özgürlüktür....”

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Bülten Bilgi:

[email protected], 0532 284 17 90

Önce Vatan Gazetesi

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