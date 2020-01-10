Tekirdağ'da yanan tarihi konak, yeniden inşa edilecek

TEKİRDAĞ - Merkez Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Meserref Sokak'taki halk arasında 'Beyaz Konak' olarak da bilinen 2 katlı tarihi ahşap konak, Pazartesi günü sabaha karşı bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, yangına dış etkenin neden olduğu belirtildi. Raporda, binanın çökme sonucu tamamen zarar gördüğü ifade edilerek, şöyle denildi:



"Yangın sonrası yapılan kontrolde, metruk halde bulunan, bodrum zemin ve tek katlı kagir binanın içerisine atılan, düşürülen, yanar halde unutulan dış kaynaklı herhangi bir yakıcı madde ile yangının başladığı tahmin edilmekte ise de kesin yangın çıkış sebebi tespitinin bilirkişiler tarafından yapılması uygun görülmektedir."



YENİDEN AYAĞA KALDIRILACAK



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Dilşat Ergin, kültür mirasına sahip çıkmak ve kentsel tarihi dokuyu koruma için hayata geçirilen 'Miras Atölyesi' projesi kapsamında yanan konağın yeniden ayağa kaldırılacağını bildirdi. Ergin, şunları söyledi:



"Şu an gördüğünüz kültür varlıklarından bir tanesini Pazartesi sabaha karşı sebebi henüz bilinmeyen bir yangından dolayı kaybettik. Bu kayıp gerçekten bizi çok derinden yaraladı. Büyükşehir Belediyesi olarak kültür varlıklarına sahip çıkmak adına 2014 yılından bu yana projeler yürütüyoruz ve bunlardan biri Miras Atölyesi 1 projesidir. Miras Atölyesi projesi kapsamında 24 tane yapının ayağa kaldırılması hedefliyoruz. Bunlardan biri de gördüğünüz Beyaz Konak'tı. 24 yapıdan 22 adedinin kamulaştırılması tamamlandı. Proje kapsamına alındı. Ve bu yapılardan 13 tanesi ayağa kaldırıldı, onarıldı ve restorasyonu tamamlandı. Diğerlerinin de projeleri tamamlandı ve yapımına en kısa sürede başlanılacak. Amacımız bir sokak dokusu içerisinde kentliliği ve kentimize gelen turistleri eski Tekirdağ evleri içerisinde gezdiriyor olmak. Bu yapıyı ne yazık ki bu güne kadar koruyamadık. Ama bundan sonra Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Büyükşehir Belediye başkanımızın bizlere bu konuda açık çeki var. Götürdüğümüz hiç bir projeyi reddetmiyor. Yanan bina ile alakalı üniversitemiz ile birlikte rölöve projemizi hazırlamıştık. Bu neden ile de en kısa sürede proje kapsamında da olan bu yapının onarılıp halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz."



'ÇALIKUŞU'NUN YAZILDIĞI EV BU LOKASYONDA'



Ergin, "Biliyorsunuz, halk arasında 'Reşat Nuri' evi de deniyor. 'Beyaz Konak' ve 'Çalıkuşu' evi de deniyor. Rivayete göre Reşat Nuri'nin Tekirdağ'da teyzesinin evi olduğu söyleniyor. Bazı tescil fişlerinde de Reşat Nuri evi olarak görünüyor. Biz zaten 'Miras Atölyesi' projesini oluştururken kentin simge olan yapıları var. Ve çoğu da bu bölgede toplanmış durumda zaten. Bunlardan bazıları, Rakochi Müzesi, İtalyan Konağı gibi simge yapılar. Bu yapı da onlardan biriydi. Dolayısı ile bu yapılar, diğer yapılar gibi bizim için çok önemli yapılardır" diye konuştu.



Bu arada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin, bilirkişi talep ederek, yangının çıkış nedeninin tespiti için soruşturma başlattığı bildirildi.