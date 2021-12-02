TEK BAŞIMA PRÖMİYERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

SEVGÜL EROĞLU

İSTANBUL

2021-2022 sezonunun yeni oyunu Tek Başıma 30 Kasım Cuma akşamı Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede prömiyerini gerçekleştirdi.

Yeni yaşında yeni bir değişim ve dönüşüm yaşamak isteyen Susan’ın, yirmili yaşlarda arkadaşlarıyla çıktığı Avustralya yolculuğuna tek başına çıkmaya hazırlandığı süreci anlatan oyunda karakterimiz yalnızlığını sorguluyor, eğlenceli, hüzünlü ve kaotik dünyada kaderini takip etmeye çalışıyor. Susan rolüne Fulya Ülvan hayat veriyor.

Seyirciyi umut ve macera dolu bir yolculuğa çıkaran Susan'ın "Yalnızlık Baladı" Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede temsillerine devam edecek.



Yazan Peter Quilter

Çeviren Nazlı Gözde Yolcu

Yöneten Tayfun Erarslan

Dekor Tasarımı Murat Gülmez

Kostüm Tasarımı Funda Çebi

Işık Tasarımı Akın Yılmaz

Müzik Kerem Memişoğlu

Hareket Düzeni Cihan Yöntem