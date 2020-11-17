Tayfun Kaya'nın Yeni Kitabı Çıktı! DEBRELİ HASAN...

DEBRELİ HASAN

Gelin şimdi, eşkıyalığı pozitif enerjiye dönüştürebilen, birçok kahramanımızdan sadece biri olan, halkı ve vatanı için canını hiçe sayan, milletimizin yetiştirdiği kıymet ve cevherlerden, yazma geleneğinin olmadığı dönemde türkülerle gelecek nesillere aktarılan, mağduriyetini kahramanlığa çevirebilmiş “Debreli Hasan’ı” tanıyalım.

Onları anlayabilmemiz adına tanımamız tanıma gayretimiz çok ama çok kıymetli uğraşımız! Şunu biliyoruz ki büyük kahramanları olmayan toplumlar ebediyen ayakta kalamaz! Kahramanlarını ve hatıralarını unutan toplumlar yönünü bulamaz! Kahramanlarını yaşatabilen toplumlar asla ölmez! Ve en nihayet bağrımızda yetişmiş bu kahramanları tanımak, onları zaman zaman da olsa yâd etmek atalarımıza saygımızın, gelecek nesillere sevgimizin göstergesidir!

Cumhuriyetin ilk çocuklarından olan 1923 doğumlu rahmetli amcam İbrahim Kaya, dedemin, büyük dedemin, kardeşlerinin Birinci Dünya Savaşı esnasında Selanik’ten Türkiye’ye hangi koşullarda geldiğini, öncesinde ve sonrasında neler yaşadıklarını her fırsatta anlatırdı. Ayrıca, yine amcam Yaşar Kaya, Selanik’ten göç eden dedem İsmail Kaya ile yaz aylarında köyde uzun yıllar kaldığından, ondan da çok hatıra dinledim. Açıkçası çocukluk ve gençlik yıllarım bu hatıralarla dolu.

Yıllar yıllar sonra mübadele yıllarında yollarımızın ayrıldığı ve bugün Kahramanmaraş’ta yaşayan dedemin kardeşleriyle yollarımız tekrar kesişti. Sevgili yeğenim Bahattin Kırdök, Halil Onbaşı’nın, İbrahim Kaye’nin ve çocuklarının sandukalarından çıkan ve ardından amcam Eyüp Kırdök ile sevgili yeğenim tarihçi Murat İşcan’ın desteği ile güzelce derlediği el yazması hatıraları benimle paylaştı.

Kitapta okuduklarınızı amcam İbrahim Kaya’nın vefatının ardından sandığından çıkan belgelerle harmanladım Ve böylece Debreli Hasan ve Halil Onbaşı’ya dair elimde önemli bir hatıratlar kaynağı oluşmuş oldu. Bana da sadece bu hatıralara biraz tarih, biraz hayal gücü eklemek kaldı.

Unutulmaz olmayı başarmış büyüklerim, cettim hakkında hatıralarını paylaşan ve bana ilham veren Rumeli’den, Langaza Ayvalıdere’den göç etmiş atalarıma tek tek hürmet ve teşekkür ederim.

Tayfun Kaya Kimdir?

Yazar, aslen Karamanlıdır. Konya Yörüğü olarak bilinirler. 1353-1362 yıllarında Orhan Gazi’nin oğlu, Rumeli fatihi olarak da tanınan Gazi Süleyman Paşa nezdinde Rumeli’ye göç başlamıştı. O dönemde nüfus üstünlüğünü sağlayabilmek için, dindarlığı ile hristiyanlara örnek olabilecek aileler Rumeli’ye göç ettirilmişti. Yazarın ailesi de Selanik yakınlarında Langaza’nın Ayvalıdere, Lahana mezrasına yerleşmiş ve burada tarım ve hayvancılıkla uğraşmıştır.

1900’lü yılların başlarına gelindiğinde Balkanlar iyice karışır. Yunanistan, Arnavutluk, Sırbistan, Bulgaristan ayaklanır. Rumeli’de her yer ateş altındadır. Bu yoğun mübadelede Balkanlar’da Osmanlı askeri güç kaybeder ve halk mücadeleye katılır. Ama bildiğiniz üzere Balkan Savaşlarıyla tekrar Anadolu’ya göçler başlar.

Yazarın dedeleri Kuvayi Milliye kahramanı Halil Onbaşı ve adına türküler yazılan namı değer Debreli Hasan Çavuş da kadın ve çocuklar için Anadolu’ya gitme kararı alır. Kadın ve çocuklar Halil Onbaşı önderliğinde gemiyle Mersin’e çıkarlar. Oradan da Kahramanmaraş’a yerleşirler. Ailenin eli silah tutan erkekleri aynı gemiyle tekrar Selanik’e döner. Bu sebeple o tarihte “İntikam Muhacirleri” olarak anılırlar. Mücadele ederler ve ardından tekrar döndükleri Anadolu’da mücadeleye devam ederler. Cumhuriyet ile birlikte ailenin bir kısmı Kahramanmaraş’ta kalır, bir kısmı Trakya bölgesine yerleşir.

Yazar Tayfun Kaya 1973 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eskişehir Üniversitesi İşletme bölümünü lisans düzeyinde tamamladı. Ayrıca farklı üniversite ve eğitim kurumlarında muhasebe, hukuk, felsefe, iletişim, denetim ve kalite eğitimleri aldı. Serbest muhasebeci mali müşavirlik, bilirkişilik ve serbest bağımsız denetçilik unvanlarını aldı. 1998 yılında evlendi ve iki çok sevdiği, gurur duyduğu kız evladı var. Bugün profesyonel yönetici olarak çalışan yazar aynı zamanda 2011 yılından beri köşe yazarlığı yapmaktadır. Ayrıca ilk kitabı ‘İşin İçinde İş Var’ 2019 yılında kitabevlerinin raflarında yerini aldı.