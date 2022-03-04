TATAVLA SON DURAK 2022

HABER: DİNÇER KARACALAR

28 Şubat- 20 Mart 2022 arası sanatseverlere sunulacaktır. Eser satıldığı takdirde AyçınTuyun’a telif hakkı ödenecektir.

Bu proje ile sanat dünyasında sanatçıların telif hakları konusuna dikkat çekilmek istenmektedir

2020 yılının Ocak ayında ilki yapılan Tatavla – Son Durak resim heykel enstalasyon sergisi kurtuluş son durakta bulunan 1886 yılında yapılan eski Rum ilkokulunun tarihi binasının eğitim yıllarından kalma halen bozulmadan duran iç mekanlarında Ressam – küratör kani Kaya tarafından organize edilip sanatseverlere sunulmaktadır.

Tatavla 2022 sergisi 28 Şubat- 20 Mart 2022 arası sanatseverler ile ve ilkine göre bazı yenilikler ile buluşacaktır.

Bu yıl sergiye Yunanistan’dan 17 sanatçı ile Almanya ve Belçika’dan katılımcı sanatçılar ile uluslararası bir konum ile duayen Türk sanatçıları ile toplam 67 sanatçının eserleri sergilenecektir.