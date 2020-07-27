Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Tarihi Tapu Binası 'Ayasofya Müzesi'ne dönüştürülüyor
Tarihi Tapu Binası 'Ayasofya Müzesi'ne...
Alanyaspor, Avrupa'ya direkt gidiş bileti istiyor
Alanyaspor, Avrupa'ya direkt gidiş bileti...
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yüzme Suyu Takip Sistemi'
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yüzme Suyu Takip...
Üniversitelerin ‘Tercih ve Tanıtım Günleri’ yerleşkelere taşınıyor
Üniversitelerin ‘Tercih ve Tanıtım Günleri’...
Sultangazi'de asayiş denetimi
Son Dakika
Sultangazi'de asayiş denetimi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tarihi Tapu Binası 'Ayasofya Müzesi'ne dönüştürülüyor

Sultanahmet Meydanı'nda bulunan tarihi İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binası Ayasofya Müzesi'ne dönüştürülmek üzere boşaltılıyor.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:55
0 Okunma
Tarihi Tapu Binası 'Ayasofya Müzesi'ne dönüştürülüyor

İSTANBUL - Binada, evraklar, dosyalar ve eşyaların taşınması için hummalı çalışmalar sürüyor. Bina önünde bekleyen nakliye kamyonlarına toplanan eşyalar yükleniyor. Birçok işçinin çalıştığı taşınma işlemlerini Fatih Belediyesi yürütürken, binanın üst katlarındaki eşyalar için de asansör sistemi kurulduğu görülüyor. Binanın içindeki bazı odaların tamamı boşaltılırken, dosyaların ise çuvallar içinde dışarıya yığılıyor. Binadaki eşya ve evrakların Ataşehir'e taşınacağı, taşınma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ekiplerinin inceleme yapacağı öğrenildi. 

Binada Ayasofya'daki, Ayasofya'ya ait ve İstanbul'un çeşitli yerlerinden getirilecek tarihi eserlerin de sergileneceği bildirildi. İlk bölümü 1881 yılında, ikinci bölümü ise 1910 ise binanın geri kalanı inşa edildi. Bina Osmanlı döneminde bu yana tapu hizmetleri için kullanılıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sultanahmet MeydanıAyasofya MüzesiTaruhu Tapu Binası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşama Sanatı Ustası Sergiyle Anıldı...
Yaşama Sanatı Ustası Sergiyle Anıldı...
İstanbul Havalimanı'nda 'Türkiye'nin Hazineleri, Tahtın Yüzleri' Sergisi
İstanbul Havalimanı'nda 'Türkiye'nin Hazineleri, Tahtın Yüzleri' Sergisi
Bodrum'da İdil Biret rüzgarı
Bodrum'da İdil Biret rüzgarı
Kilimlerdeki her sembolün bir şifresi var
Kilimlerdeki her sembolün bir şifresi var
4 ay sonra açık havada 'perde' dedi
4 ay sonra açık havada 'perde' dedi
Gerçek (Truth) Kitabı İngilizce Çıktı!
Gerçek (Truth) Kitabı İngilizce Çıktı!
Depremde yıkılan sütunlar, 1881 yıl sonra ayağa kaldırılıyor
Depremde yıkılan sütunlar, 1881 yıl sonra ayağa kaldırılıyor
Yönetmen Korkman, ameliyat oldu
Yönetmen Korkman, ameliyat oldu
Kuruyan ağaçları heykele dönüştürüyor
Kuruyan ağaçları heykele dönüştürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı