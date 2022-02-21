TARİHİ SARNIÇTA “SAÇTAN HİKAYELER”

ZAMBAK KARABAY

Sanatçı Yasemin Güzel’in “Saçtan Hikâyeler” başlıklı sergisi, kadına yönelik şiddete güncel sanat yoluyla dikkat çekiyor. 19 Şubat’ta misafirlerini ağırlamaya başlayan galeri, 31 Haziran’a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restore edilerek 2021 yılının Eylül ayında sanatseverlerle buluşan tarihi Bebek Sarnıcı, ikinci sergisi ile ziyaretçileriyle buluşuyor. Sanatçı Yasemin Güzel’in kadına yönelik şiddete odaklanarak ürettiği eserlerden oluşan “Saçtan Hikâyeler” sergisi, sanatın görmezden gelinen olguları görünür kıldığı görüşünden yola çıkıyor. Bu şiddetin kaynağında yatan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekiyor.

Hayatlarının her aşamasında farklı şekillerde şiddete maruz kalan kadınların hikayesinden yola çıkarak hazırlanan sergi, 31 Haziran 2022’ye kadar Bebek Sarnıcı Galerisi’nde ziyarete açık olacak.

5 BİN KADIN SAÇINDAN OLUŞAN “TESPİH”

“Saçtan Hikâyeler” sergisinde 8.5 metrelik “Tespih” yer alıyor. Yasemin Güzel’in kendi saçlarını kesmesiyle başladığı bu eser, Türkiye’nin her yerinden benzer hikayeleri olan kadınların da desteğiyle ortaya çıktı. Sanatçının 6 yıllık çalışmasının ürünü olan, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalmış 5 bin kadının saçından oluşan bu “tespih”, hem onların hikayesinin bir parçası hem de anlatıcısı olarak izleyiciyle buluşuyor.

Sergide ayrıca ziyaretçilerin kendi saçlarından bir parça ile hikayelerini yazarak paylaşabilecekleri bir alan bulunuyor.

BEBEK SARNICI HAKKINDA

Adını bulunduğu semtten alan Bebek Sarnıcı, günümüze kadar az bilinen, şehrin kültürel mirasının ihmal edilmiş bir parçasıydı. İBB tarafından titizlikle restore edilen sarnıç, 29 Eylül 2021’de bir sanat mekanı olarak İstanbul halkının kullanımına açıldı.