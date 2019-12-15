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“Tarihi Sarnıç’ta Faruk Kırlı İmzası” 

Faruk Kırlı ve Öğrencilerinin “Si-Murg” isimli Çini Sergisi; 7 Aralık’da Beyazıt Antik Cisterna Hotel’de düzenlenen kokteylle izlenime açıldı.

“Tarihi Sarnıç’ta Faruk Kırlı İmzası” 

Faruk Kırlı ve Öğrencilerinin “Si-Murg” isimli Çini Sergisi; 7 Aralık’da Beyazıt Antik Cisterna Hotel’de düzenlenen kokteylle izlenime açıldı.

15 Aralık 2019 Pazar 19:37
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“Tarihi Sarnıç’ta Faruk Kırlı İmzası” 

İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY

Beyazıt Sekbanbaşı sokakta bulunan ve tarihi kalıntılar üzerine inşa edilen Antik Cisterna Hotel, genç eğitmen sanatçı Faruk Kırlı ve öğrencilerinin Si-Murg isimli çini sergisine ev sahipliği yapıyor.

Serginin açılış kokteyli çok sayıda davetli sanatçı ve sanatseverin katılıyla gerçekleşti. Kokteyl devam ederken düzenlenen mini törende, Faruk Kırlı ve düzenleyici arkadaşları tarafından sanatçılara birer katılım belgesi verildi. Çini örneklerini tarihi kalıntılar arasında sergileyen sanatçılar sanatseverler tarafından tam not aldı. 

Sergiyi gezenlerin sanatçılarla birlikte bolca anı fotoğrafı çektirdikleri gözlendi. Kokteylde hazır bulunan konuklar, otel personeli tarafından ağırlandı.

Serginin 20 Aralık akşamına kadar Ordu Caddesi Sekbanbaşı Sokak No: 10 Beyazıt/ İstanbul Antik Cisterna Hotel Sergi Salonu‘ nda izlenime açık tutulacağı bildirildi.

Önce Vatan Gazetesi

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Faruk KırlıImzaTarihi Sarnıçönce VatanSergiSi-murgZambak Karabay
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