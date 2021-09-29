Tarihi medrese Türk, İslam ve Bilim Müzesi oldu

TOKAT'ta, Anadolu'nun en eski üniversitelerinden biri olan, 12'nci yüzyılda Danişment Beyliği'nden Nizamettin Yağıbasan'ın yaptırdığı gök bilimi ve tıp eğitimi verilen Yağıbasan Medresesi Türk, İslam ve Bilim Müzesi'ne dönüştürüldü.



Danişment Beyliği döneminde Nizameddin Yağıbasan tarafından yaptırılan, gök bilimi ve tıp eğitimi verilen Tokat Yağıbasan Medresesi, Anadolu'daki en eski Türk-İslam medresesi olarak biliniyor. Tarihi yapı tonozlu odaları, ibadet alanı ve dershane işlevindeki eyvanlarıyla kapalı avlulu Anadolu medreselerinin ilk örneklerinden biri olma özelliği taşıyor. Medresenin Türk, İslam ve Bilim Müzesi olması için 2019 yılında Tokat Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrası Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne proje sunuldu. Müdürlük tarafından 6 ay önce iznin çıkmasıyla medrese, müzeye dönüştürüldü. Kısa sürede açılması planlanan müzede kent tarihi sergilenecek.



'2 HAFTAYA KADAR HİZMETE AÇILACAK'



Kısa sürede müzenin hizmete açılacağını söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Yıllar sonra tekrardan Yağıbasan Medresesi eski hüviyetine kavuşuyor. Yaklaşık 1,5 yıl önce biz burayla ilgili bir çalışma yapmıştık. Buranın Türk, İslam ve Bilim Müzesi olmalı demiştik. Bununla ilgili çalışmalar yapıp resmi girişim ve çalışmalarımızı başlatmıştık. 6 ay önce bu konuda izin çıktı ve süreç tamamlandı. Biz de gerekli çalışmaları yapmak suretiyle Türk, İslam ve Bilim Müzesi hüviyetine buranın kavuşması için çalışmalarımızı artık son aşamaya getirdik. Yaklaşık 2 haftaya kadar da burası hizmete açılacak. Halkımız İslam ve bilim tarihinde kimler yetişmiş bunları çok rahatlıkla bu müzede görecek. Bir yeni müzeyi daha böylece eklemiş oluyoruz. 2 yıl içinde 3 müzeyi Tokat Belediyesi olarak açmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.



Ziyaretçilerin, müzeye geldiğinde kendilerini 12'nci, 13'üncü ve 14'üncü yüzyılda bulacaklarını belirten Başkan Eroğlu, "O yüzyıllarda yaşayan bilim adamları hangi şartlarda, nasıl, neler yapıyorlarmış, neleri bulmak için hangi şartlarda çalışıyorlarmış, hangi aletlerle bunları inceliyorlarmış; bütün bunları görmüş olacaklar. Tarihe yolculuğu buraya gelen bütün insanlarımıza da sağlamış olacağız. Gerçekten güzel bir müze oldu. Tokat'a kazandırılmış farklı bir müze oldu. Bildiğim kadarıyla da Türkiye'de çok fazla örneği olmayan bir müze. Danişmentlerden bize kalan ve 'Anadolu'nun ilk Türk İslam üniversite' dediğimiz bu üniversitedeki o güne dair yapılan çalışmaların birebir burada uygulanması herhalde Türkiye'nin başka bir yerinde yoktur diye düşünüyorum. Bu yönüyle de müzemiz farklı bir müzedir" dedi.



