Tarihi Kadıkalesi'nin üzeri kapatılacak, çalışmalar hızlandı

AYDIN - AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Kadıkalesi- Anaia Höyüğü'nün üzerinin membran çatı ile kapatılması için İl Turizm Müdürlüğü ve Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) mayıs ayında başlattığı çalışmalar hız kazandı. Bizans dönemine ait kilisenin üzerinin kapatılmanın 3 milyon liraya mal olacağı bildirildi.



Bölge tarihi açısından büyük öneme sahip Kadıkalesi- Anaia Höyüğü'ndeki anıtsal kilisesinin (bazilikanın) üzeri kapatılmaya başlandı. Bu kapsamda kilisenin üzerine Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan Göbeklitepe'de olduğu gibi membran malzemeden çatı yapılacak. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Kadıkalesi- Anaia Höyüğü yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak. Göbeklitepe alanından daha büyük bir alanda yürütülen çalışmalar bölge turizmine de önemli bir katkı sağlayacak.



BÖLGE TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR MİRAS



Geçmişi 5 bin yıl öncesine uzanan Kadıkalesi'ndeki kazılarda bugüne kadar Prehistorik (tarih öncesi) döneme ait pişmiş topraktan yapılmış kaplar, taş baltaların yanı sıra Hitit dönemi heykelleri, milattan sonra 12'nci ve 13'üncü yüzyıllara ait sırlı seramikler, takılar, azize ikonası, kurşun mühür baskıları ve hayvan ayak izlerinin bulunduğu 8 asırlık kiremit parçaları bulundu. Bu yıl yapılan kazılarda ise 13'üncü yüzyıldan kaldığı tahmin edilen 2'si, çocuk 5 insana ait iskelet bulundu.