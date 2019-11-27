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Tarihi Film Sevenlerden Midway’e Tam Not

Pearl Harbour’dan sonra dünyanın kaderini değiştiren savaş olan Midway’i savaşta çarpışan askerlerin gözünden anlatan Midway, ABD’de vizyona girdiği ilk haftada 17.5 milyon dolar hasılatla gişenin lideri oldu. Ülkemizde ise 29 Kasım’da vizyona giriyor.

Tarihi Film Sevenlerden Midway’e Tam Not

Pearl Harbour’dan sonra dünyanın kaderini değiştiren savaş olan Midway’i savaşta çarpışan askerlerin gözünden anlatan Midway, ABD’de vizyona girdiği ilk haftada 17.5 milyon dolar hasılatla gişenin lideri oldu. Ülkemizde ise 29 Kasım’da vizyona giriyor.

27 Kasım 2019 Çarşamba 16:36
6 Okunma
Tarihi Film Sevenlerden Midway’e Tam Not

İSTANBUL- II. Dünya Savaşı sırasında Amerikan ve Japon donanmaları arasında yaşanan Midway Muharebesi, Pearl Harbour'dan yaklaşık yedi ay sonra, Amerikan ordusu ve Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri’ni karşı karşıya getirdi. Pasifik Cephesi’nde yaşanan bu önemli muharebeyi Stargate, Kurtuluş Günü, The Patriot, Yarından Sonra, Godzilla ve 2012 gibi gişe rekortmeni filmleriyle tanınan bilim kurgu türünün usta yönetmeni Roland Emmerich beyazperdeye taşıdı.

Film, Pearl Harbor'dan yaklaşık yedi ay sonra gerçekleşen ve ABD ile Japonya için bir dönüm noktası olan savaşın bu güne kadar hiç anlatılmamış gerçek hikayesini beyazperdeye taşıyor. Amerikan donanması ve Japon İmparatorluk Donanması'nın stratejileri ve istihbarat güçlerinin mücadelesini gözler önüne seren Midway, izleyiciyi taktik komutasında verilen karmaşık kararların derinliklerine götürüyor ve ABD savaş tarihinin en büyük muharebelerinden birini görsel bir şölen eşliğinde yaşamaları için onları bir bombardıman uçağının kokpitine sokuyor.

Üç ayrı hikayenin anlatıldığı film, savaşta birbiriyle harmanlanmış üç bakış açısını da gözler önüne seriyor. Bunlardan biri uçak gemisi USS Enterprise'daki pilotlar… İkincisi Donanma İstihbarat Subayı olan şifre kırıcı Edwin Layton'ın, Joseph Rochefort'un ve Pearl Harbor Amirali Chester W. Nimitz'in önemli çalışmaların, üçüncü hikâye ise tarihsel şahsiyetler olan Japon Amiral Isoroku Yamamoto ve Japon Subaylar Tamon Yamaguchi, Kaku Tomeo ve Chūichi Nagumo'yu konu ediyor.

Savaşın seyrini değiştiren cesur ve gözü pek askerlerin kahramanlık hikâyelerini anlatan Midway, ABD’de vizyona girdiği ilk hafta sonunda 17,5 milyon dolar hasılatla Terminatör: Kara Kader’i tahtından indirerek liderliğe oturdu. 150 milyon dolarlık bütçesi ile 2019'un en iyi savaş filmleri arasında ilk sıraya yerleşen filmin dev oyuncu kadrosunda Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Woody Harrelson, Aaron Eckhart gibi usta isimler yer aldı.

Haber: Elif Hayvalı

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Anahtar Kelimeler:
FilmSinemaVizyonMidwayABDABD Ile JaponyaGerçekTarihSavaş
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