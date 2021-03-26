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Talat Er’e Kadın-Der Plaket Verdi

26 Mart 2021 Cuma 15:16
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Talat Er’e Kadın-Der Plaket Verdi

HABER: ZAMBAK KARABAY

8 Mart Dünya Kadınlar gününde, şiiri Hülya Sümer’e ait TÜM KADINLAR LAYIKTIR SEVMEYE SEVİLMEYE şiirini bestelemiştir. KADIN-DER teşekkür ederek, plaket yollamıştır.


Talat Er Kimdir?

Talat Er, 25 Şubat 1968’de Adana’da doğdu. İlkokulu Gaziantep’te, orta ve lise

öğrenimini doğduğu şehirde tamamladı. Küçük yaşlarda kemana ilgi duymaya başladı.

1979 Yılında Babasının ilkokulu bitirme hediye olarak almış olduğu kemanla müziğe adım atmış  oldu.

1987 yılında TRT’nin açmış olduğu yetişmiş saz sanatçısı sınavını kazanarak Ankara Radyosunda göreve başladı.TRT Yayınlarıyla birlikte, Yurt içi ve yurt dışında sayısız konserde ülkemizi temsi etti.

Talat Er 2000 Yıllarda beste çalışmalarına başlamıştır. 17 ayrı makamda 80 civarı bestesi vardır.  Okyanus adlı şarkısı, 2002 ve 2003 yılında TRT ve TRT dışında da en çok istenen en sevilen şarkılar arasına girdi. Bir çok sanatçının albümünde yer aldı. Katılmış olduğu Türk sanat müziği beste yarışmalarında ödüller almıştır. 1995-2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünde ve ODTÜ’de Keman dersleri verdi.

  

Talat Er, İstanbul’da yapmış olduğu araştırma ve çalışmalarından dolayı, 2005 yılında İstanbul Radyosuna tayin olmuştur. 2012 yılında Kadıköy Belediyesi bünyesinde kurulan Talat Er Müzik Topluluyla birlikte, Musîkişinas Dostlar Korosu, Performans Sanat Akademi, Göktürk Musiki Topluluğu Korolarının  hocalığını ve şefliğini yapmaktadır. Radyo ve Televizyonda birçok programı yönetip şeflik yapmaktadır.  2017 yılında dinleyicilerinden gelen istek üzerine; kendi bestelerini seslendirerek Doremint şirketinin desteğiyle ''Her Daim Aşk'' adlı albümünü müzikseverlere sundu. 2019 yılından itibaren TRT Nağme’de yayınlanan “Okyanustaki Damlalar’’ programının yapımcılığını ve  sunuculuğunu yapmaktadır. 2020 yılında “İşte Benim Hayatım’’ adlı enstrümantal eseri Doremint şirketinden piyasaya çıkmış, ayrıca klip te çekmiştir.

Talat Er’in, Okyanus Ece Er adında bir kız çocuğu vardır.

Toplumsal konularda duyarlı olan ve dikkat çekmek isteyen Talat Er son 1 yıl içinde:

Şehitler için BEN BİR ŞEHİT ANASIYIM (Şiir:Güzide Gürpınar)

Engelliler için, GÖZLERİM HEP IŞIKLI (Şiir:Sema Geyve )

Pandemi döneminde, DÜNYANIN AĞITI ve SAĞLIKÇI MARŞI (Şiir:Rüştü Okyar) bestelemiştir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Talat Ere KadınDer Plaket VerdiZambak Karabay
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