“SYMPATHY” Sergisi-La Visione Art Gallery’de

HABER: ZAMBAK KARABAY

La Visione Art Gallery, 16 – 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “SYMPATHY” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Pandemi dönemi gerçekleşen sergide eserleri olan sanatçıları ziyarete gelen sanatseverler kurallara uygun olarak sergiyi gezdiler.

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Asra Akakıcı, Ayfer Erbay, Bayram Saraç, Çilem Akyıldız, Dilara Kılıç, Gizella Kavak, Hande Arpat, Özge Balaban, Joelle Benjenk, Meltem Kurtoğlu, Meryem Erhan, Mustafa Şenol, Neslihan Özalp Fakir, Nil Tebrizi, Serra Güneş, Simge Pelin Alkaç, Tuğba Öztürk

“SYMPATHY” adlı sergi; La Visione Art Gallery’de 30 Temmuz 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Yaman Pakdil