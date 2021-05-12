SUZAN KARDEŞ'TEN HIDIRELLEZ KONSERİ

HABER: NEDRET HOTUN



Kırmızı sağlık bileklikleri, kırmızı keseler, kırmızı yumurtalar, ısırgan otları, mumlar, gül bahçesi, salıncak ve daha bir çok sürpriz ile Suzan’ın Hıdırellez Bahçesi’nde misafirlerini ağırlayan ve ritüelleri eş zamanlı olarak izleyicilerle birlikte sahnede gerçekleştiren Suzan Kardeş, geceye özel hazırladığı zengin repertuvarıyla da neşeyi yaşattı.

Suzan Kardeş en büyük hayallerinden birinin şuan geldiği noktayı; “Hayallerim bir bir gerçekleşiyor. Kendi bahçemde, doslarımla başladığım bu serüven gün geçtikçe ilginin artmasıyla binlerce kişiye ulaştı. Çok eski zamanlarda insanlar, Hıdırellez gecesinin bereket getirmesi niyetiyle ambarlarını açarmış. Biz de bugün bereket gelsin diye gönlümüzü, yüreğimizi açıyoruz” sözleriyle anlatıyor.