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'Süt Kardeşler'den kahkaha tufanı

İlk olarak Türk Tiyatrosu’nun ustalarından Nejat Uygur tarafından sahnelenen, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla izleyiciyle buluşan 'Süt Kardeşler' isimli müzikli oyun, Başakşehirli tiyatroseverler tarafından ayakta alkışlandı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 11:53
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'Süt Kardeşler'den kahkaha tufanı

İSTANBUL - Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun kahkaha tufanı yaşattı. Kostüm ve dekoruyla seyirciyi 1950’li yıllara götüren oyun, danslarıyla da keyifle izlendi.

Yönetmenliğini Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin yaptığı oyunda Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Emine Ün, Nur ten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm rol aldı. Kahkahanın eksik olmadığı, 7’den 70’e herkesi güldüren oyun dakikalarca ayakta alkışlandı.
 

“ÇOK GÜZEL BİR ENERJİNİZ VAR”

Yönetmen Behzat Uygur, selamlamadan sonra yaptığı konuşmada, Başakşehir izleyicisinin enerjisine hayran kaldıklarını dile getirerek, “Çok güzel bir enerjiniz var ve harika bir kültür merkezinde oynuyoruz. Buraya geldiğimizde çok güzel karşılanıyoruz. Başakşehir Belediyesi’ne, Belediye Başkanımıza ve Kültür Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar.” diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yönetmen Behzat UygurSüt KardeşlerBaşakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi
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