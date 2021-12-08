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Surlardaki Yedi Kardeş Burcu'nun iç restorasyonu tamamlandı

08 Aralık 2021 Çarşamba 14:29
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Surlardaki Yedi Kardeş Burcu'nun iç restorasyonu tamamlandı

DİYARBAKIR - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının 101 burcunun en önemlilerinden olan Yedi Kardeş Burcu'nun iç kısmında restorasyon tamamlandı. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, "Çok titiz bir çalışmayla restorasyon çalışmalarını tamamladık. Herkes, gezdiğinde mutlu olacak" dedi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının tahrip olmuş bölümleriyle ilgili restorasyon çalışmaları sürüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 'Surlarda Diriliş' mottosuyla başlattığı çalışmada, 5 bin 200 metre uzunluğundaki surlardaki 101 burçtan en önemlilerinden olan Yedi Kardeş Burcu'nun iç kısmının restorasyonu tamamlandı. Aydınlatma işleminin de yapılmasının ardından görüntüsüyle göz alan burç, Diyarbakır'ın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki diğer kültürel varlığı olan 'Hevsel Bahçeleri'ne bakıyor.

'TÜM BURÇLARIN RESTORASYONA İHYİTACI VAR'

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, burçlarda yapılan çalışmaları anlatarak, şöyle konuştu:

"Önce surlarda temizlikle işe başladık, çünkü burçların içi gerçekten felaketti. Burçların içi yer yer 3-4 metre toprakla, gübreyle, çöple dolmuştu. Önce temizlikle başladık, sonra 1'inci etap restorasyon ihalemizi yaptık. Şu an bulunduğumuz Yedi Kardeş Burcu'yla Urfa Kapı arasındaki Nur Burcu, Selçuklu Burcu, Evli Beden Burcu'nun da içinde bulunduğu bölgede 1'inci etap ihalemizi yaptık. Sonra, İç Kale surları ve burçlarını içine alan, Amida Höyük'ün çevresini de içine alan 2'nci etap ihalesini yaptık. Daha sonra 3'üncü etap olan Dağkapı meydanında 1,2,5,7 ve 8 no'lu burçları içine alan ihalemizi yaptık, bunlar devam ediyor. 4'üncü etabı Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü üzerinden 75 ve 76'ncı burçlarla ilgili yaptık, şu an yer teslimi yapıldı ve orası da başlıyor. Bitti mi, hayır bitmedi, 5 bin 200 metre sur ve 101 tane burç var ve tamamına yakınının da restorasyon ihtiyacı var."

'DİYARBAKIR SURLARININ GERÇEK İHTİŞAMI ORTAYA ÇIKACAK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiğini belirten Vali Karaloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız 9 Temmuz'da Diyarbakır seyahatinde, özellikle Hevsel Bahçeleri'ne bakan bölgedeki surlardaki tahribatı görünce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a talimatları oldu. Bakanımızla oturup çalıştık, ihale dosyamız tamamlanmak üzere. İnşallah Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın desteğiyle İç Kale ile Yeni Kapı arasındaki 10 burç ve 900 metrelik surlarda ciddi bir ihale çalışması yapacağız. Yılbaşından hemen sonra ihaleyi yapıyoruz ve oralar bittiğinde, Diyarbakır surlarının gerçek ihtişamı ortaya çıkacak. İşte o zaman 'Surlarda Diriliş' mottomuz, ete kemiğe bürünmüş olacak" dedi.

'YEDİ KARDEŞ, 101 BURCUN EN NİTELİKLİLERİNDEN BİR TANESİ'

Yedi Kardeş Burcu'nun surlarındaki 101 burcun en niteliklilerinden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, "Yedi Kardeş Burcu, Diyarbakır surlarındaki 101 burcun en niteliklilerinden ve en çok tahrip olmuşlarından da bir tanesiydi. İçinde şu an çok nitelikli bir restorasyon yapıldı. Biliyorsunuz, Türkiye'de restorasyon çalışmaları da bilen bilmeyen, anlayan anlamayan herkes tarafından maalesef tartışılan konulardan bir tanesi ama biz çok titiz bir çalışmayla buradaki restorasyon çalışmalarını tamamladık. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun gözetim ve denetimi altında bu çalışmalar yapılıyor. Bittiğinde herkesin gezdiğinde mutlu olacağı bir çalışma olarak ortaya çıktı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Surlardaki Yedi Kardeş BurcuIç Restorasyon
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