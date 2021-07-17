Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 32
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
496.39
DOLAR
8.5176
STERLİN
11.8167
EURO
10.1401
Yatırımcılara Duyuru
Yatırımcılara Duyuru
İletişim Uzman Yardımcısı Alım İlanı
İletişim Uzman Yardımcısı Alım...
TÜBİTAK SAGE Vericili Veri Toplama Sistemi Mal Alımı İhalesi
TÜBİTAK SAGE Vericili Veri...
”Şafak Kokusu &Suna” Kitapseverlerle Buluştu
”Şafak Kokusu &Suna” Kitapseverlerle Buluştu
Mahkemeden satılık 1.988 m² tarla
Mahkemeden satılık 1.988 m²...
İş fırsatları için hemen tıkla!

“SUNSET” Sergisi – Bodrum Trafo Sanat Galeri’de 

6 Temmuz – 12 Temmuz 2021 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “Sunset” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor

17 Temmuz 2021 Cumartesi 18:52
6 Okunma
“SUNSET” Sergisi – Bodrum Trafo Sanat Galeri’de 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

La Visione Art Gallery; Bodrum-Trafo Sanat Galeri’de, 6 Temmuz – 12 Temmuz 2021 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “Sunset” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Pandemi dönemi sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. 

Her branşta meslek sahibi sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Adyali, Ahmet Ağıllı, Ayşen Öztürk Canbazoğlu, Aslı Yıldız, Aslı Özçelik, Aygen Ecevit, Aylin Yılmaz, Aynur Yalçıner Şencan, Ayzıt Umay Turan, Ayşe Akpınar, Bahar Alpaslan, Berrak Yazıcıoğlu, Bige Aksoy, Burcu Eşiyok, Çevren Sarayoğlu, Damla Serdengeçti, Dicle Deniz, Didem Uygan, Ece Çakıroğlu, Egemen Karakuş, Eser Akpınar, Eynel Çelebi, Feyyaz Türkün, Füsun Diriker, Gözde Gürsoy, Gülden Kaya, Hülya Akyol, İlayda Alkan, İpek Ülker, Leyla Adar, Mina Kocailik, Müge Ekinci, Naz Tekay, Nazlı Buberoğlu, Nur Dilay Kocaağaç, Olya Deniz Ergüçlü, Özge Tezgör, Özgül Ercan Dengin, Özkan Mutlu, Pınar Özdemir, Remziye Uzunsinan, Rukiye Kalafat, Sihem Eşme, Sinem Eser, Şermin Tepe,Tuğba Kıranartlıoğlu, Tümay Güneş

Sunset” sergisi; Bodrum-Trafo Sanat Galeri’de 12 Temmuz 2021 tarihine kadar sanatseverlerin izlenimde... Küratör Yaman Pakdil

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SUNSETSUNSET Sergisi –Bodrum Trafo Sanat GaleriZambak Karabayönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
K. Muzaffer Gençer Eserleri Art Shopping Paris Louvre Müzesi‘nde
K. Muzaffer Gençer Eserleri Art Shopping Paris Louvre Müzesi‘nde
Meliha Sözeri’nin İkinci Kişisel Sergisi Bozlu Art Project’de
Meliha Sözeri’nin İkinci Kişisel Sergisi Bozlu Art Project’de
”Şafak Kokusu &Suna” Kitapseverlerle Buluştu
”Şafak Kokusu &Suna” Kitapseverlerle Buluştu
KÜLTÜR SANAT ve EDEBİYAT MECMUSI "BE FANZİN" 6. SAYISINDA NİHAT İLİKCİOĞLU ŞİİRİ YAYINLANDI
KÜLTÜR SANAT ve EDEBİYAT MECMUSI "BE FANZİN" 6. SAYISINDA NİHAT İLİKCİOĞLU ŞİİRİ YAYINLANDI
Özbek Yazar Nergise Esed’in ‘Müjde’si
Özbek Yazar Nergise Esed’in ‘Müjde’si
Açık hava klasik otomobil sergisinde nostalji rüzgarı esti
Açık hava klasik otomobil sergisinde nostalji rüzgarı esti
15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı
15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı
2 bin 700 yıllık anıt gün yüzüne çıkarılıyor
2 bin 700 yıllık anıt gün yüzüne çıkarılıyor
Türkiye'de gazeteciliğin dünü ve bugünü bu kitapta buluştu
Türkiye'de gazeteciliğin dünü ve bugünü bu kitapta buluştu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma