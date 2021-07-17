ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

La Visione Art Gallery; Bodrum-Trafo Sanat Galeri’de, 6 Temmuz – 12 Temmuz 2021 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “Sunset” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Pandemi dönemi sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Her branşta meslek sahibi sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Adyali, Ahmet Ağıllı, Ayşen Öztürk Canbazoğlu, Aslı Yıldız, Aslı Özçelik, Aygen Ecevit, Aylin Yılmaz, Aynur Yalçıner Şencan, Ayzıt Umay Turan, Ayşe Akpınar, Bahar Alpaslan, Berrak Yazıcıoğlu, Bige Aksoy, Burcu Eşiyok, Çevren Sarayoğlu, Damla Serdengeçti, Dicle Deniz, Didem Uygan, Ece Çakıroğlu, Egemen Karakuş, Eser Akpınar, Eynel Çelebi, Feyyaz Türkün, Füsun Diriker, Gözde Gürsoy, Gülden Kaya, Hülya Akyol, İlayda Alkan, İpek Ülker, Leyla Adar, Mina Kocailik, Müge Ekinci, Naz Tekay, Nazlı Buberoğlu, Nur Dilay Kocaağaç, Olya Deniz Ergüçlü, Özge Tezgör, Özgül Ercan Dengin, Özkan Mutlu, Pınar Özdemir, Remziye Uzunsinan, Rukiye Kalafat, Sihem Eşme, Sinem Eser, Şermin Tepe,Tuğba Kıranartlıoğlu, Tümay Güneş

“Sunset” sergisi; Bodrum-Trafo Sanat Galeri’de 12 Temmuz 2021 tarihine kadar sanatseverlerin izlenimde... Küratör Yaman Pakdil