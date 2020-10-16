Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1191
ALTIN
487.393
DOLAR
7.9280
STERLİN
10.2427
EURO
9.2992
PASTORAL CENNET: BOLU GÖLCÜK
PASTORAL CENNET
“Zayıf ve solak kadınlar erken menopoz riski altında”
“Zayıf ve solak kadınlar erken...
Sular çekilince 2 bin yıllık bazilikanın bir kısmı gün yüzüne çıktı
Sular çekilince 2 bin yıllık...
Trabzonspor, Başakşehir karşısında 3 puan hedefliyor
Trabzonspor, Başakşehir karşısında 3 puan...
İÇİMDEKİ SAKLI CENNET
İÇİMDEKİ SAKLI CENNET
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sular çekilince 2 bin yıllık bazilikanın bir kısmı gün yüzüne çıktı

Bursa’nın İznik ilçesinde, göl kıyısının 20 metre açığında bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos’un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, İznik Gölü’ndeki suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.

16 Ekim 2020 Cuma 10:54
8 Okunma
Sular çekilince 2 bin yıllık bazilikanın bir kısmı gün yüzüne çıktı

BURSA - Tarihi M.Ö. 4'üncü yüzyıla uzanan, Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan İznik’te, 2014 yılında havadan çekilen fotoğraflar sayesinde İznik Gölü içerisinde 2 bin yıllık bazilika olduğu ortaya çıktı. Bazilika formunda kilise kalıntısı olduğu saptanan tarihi yapı, 20 metre açıkta, 2 metre derinlikte yer alıyor. 740 yılında yaşanan depremde göl sularına gömülen bazilika, 2014 yılının en önemli keşifleri arasında gösterildi. Batık bazilikanın, yaşanan kuraklık ve dış etkenlere bağlı olarak gölde yaşanan su çekilmesiyle birlikte bazı parçaları su yüzeyinin üzerine çıktı.  

‘İNSANLAR MERAKLA NE OLACAĞINI BEKLİYOR’

İznik Gölü'ndeki çekilmelerden dolayı bazilikanın ilk kez bu kadar net belli olduğunu söyleyen bölge esnafından Bekir Uslu, "Bazilika iyice ortaya çıkmaya başladı. Aynı kuraklık 2007 yılında yaşanmıştı ama günümüzde yaşanan kuraklık 2007'dekini biraz daha geçti. Bazilika biraz daha fazla ortaya çıkmaya başladı. 2014 yılının en iyi 10 buluşu arasındaydı. Gelen vatandaşlar soruyorlar fakat içeri girmek yasak olduğu için uzaktan bakıp, fotoğraflayıp, gidiyorlar. Gün yüzüne çıkmasının bazilikaya zarar vereceğini düşünmüyorum ama koruma altına alınması gerekiyor. 6-7 yıl oldu ve insanlar merakla ne olacağını bekliyorlar. Hiçbir şey yapılmadığı zaman da insanlar merak içerisinde kalıyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
2 Bin Yıllık BazilikaBursaİznikAziz Neophytos
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Defineciler, tarihi kiliseyi talan etti
Defineciler, tarihi kiliseyi talan etti
İÇİMDEKİ SAKLI CENNET
İÇİMDEKİ SAKLI CENNET
TÜRKİYE’NİN İLK SANAL FOTOĞRAF FESTİVALİ BAŞLIYOR
TÜRKİYE’NİN İLK SANAL FOTOĞRAF FESTİVALİ BAŞLIYOR
Hattat Ahmet Bursalı & “Şifa” Sergisi
Hattat Ahmet Bursalı & “Şifa” Sergisi
Marmara Adası’nın beyaz mermerleri heykele dönüşüyor
Marmara Adası’nın beyaz mermerleri heykele dönüşüyor
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Muş’ta
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Muş’ta
Akkılıç Ödülleri Sahiplerini Buldu…
Akkılıç Ödülleri Sahiplerini Buldu…
39. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ BAŞLADI
39. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ BAŞLADI
Yenilenen CSO sanatseverlerle buluşacak
Yenilenen CSO sanatseverlerle buluşacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma