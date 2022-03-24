Şükrü Kuleyin:  "Biçare Hamid"  kitapseverler ile  buluştu

HABER: DİNÇER KARACALAR



Kuleyin, "Birçare Hamid" kitabının özünü şu ifadeler ile anlattı: "Bir dönem kızıl sultan bir dönem gök sultan olarak anılan Abdülhamid Han'ı konu alan kitabın da Rusya Ukrayna’yı vuruyor çaresiz bakıyoruz. Biçare durumdayız. Abdülhamid ne yapsın tek başına bir şey yapamazdı, kendine göre bir sistem kurdu ve yaşatmaya çalıştı. Sürekli önümüze Abdülhamid geliyor, bir Abdülhamid kitabı çıkardım ve adına "Biçare Hamid" dedim."



Trabzonspor Divan Kurulu Üyesi Kuleyin, çalışmalarına başladığı sürpriz bir projesi olduğunu, Trabzonspor'a hizmet etmiş 61 yönetici ve futbolcuyla yaşadığı anılarını anlatan bir kitap çıkaracağının müjdesini de kitapseverlere duyurdu.



Başarılı araştırmacı-yazar Kuleyin, 26 Mart Cumartesi günü İstanbul- Beylerbeyi Trabzon Kültür Derneği'nde 15:00- 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek imza ve söyleşi gününe bütün kitapseverleri davet etti.

