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Şükrü Kuleyin:  "Biçare Hamid"  kitapseverler ile  buluştu

Araştırmacı ve yazar Şükrü Kuleyin, çıkardığı “Atası Türk Atatürk” ve “Biçare Hamid” kitaplarıyla büyük  ilgi  görürken, önümüzdeki günlerde  İstanbul Beylerbeyi'ndeki söyleşi ve imza gününde kitapseverlerle bir araya geliyor.

24 Mart 2022 Perşembe 10:40
Şükrü Kuleyin:  "Biçare Hamid"  kitapseverler ile  buluştu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kuleyin, "Birçare Hamid" kitabının özünü  şu ifadeler ile anlattı: "Bir dönem  kızıl sultan bir dönem gök sultan olarak anılan  Abdülhamid Han'ı konu alan kitabın da Rusya Ukrayna’yı vuruyor çaresiz bakıyoruz. Biçare durumdayız. Abdülhamid ne yapsın tek başına bir şey yapamazdı, kendine göre bir sistem kurdu ve yaşatmaya çalıştı. Sürekli önümüze Abdülhamid geliyor, bir Abdülhamid kitabı çıkardım ve adına "Biçare Hamid" dedim."

Trabzonspor  Divan Kurulu  Üyesi Kuleyin,  çalışmalarına başladığı  sürpriz bir  projesi olduğunu,  Trabzonspor'a hizmet etmiş 61  yönetici  ve futbolcuyla yaşadığı   anılarını anlatan  bir kitap çıkaracağının müjdesini de kitapseverlere duyurdu.

Başarılı  araştırmacı-yazar  Kuleyin, 26 Mart  Cumartesi günü İstanbul- Beylerbeyi Trabzon Kültür  Derneği'nde  15:00- 17:00  saatleri arasında  gerçekleştirilecek  imza ve söyleşi gününe bütün kitapseverleri davet etti.
 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Şükrü KuleyinBiçare Hamid
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