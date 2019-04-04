"Suç Unsuru" 5 Nisan itibariyle sinemalarda!

HABER: AYŞENUR MAMA

Yapımcılığını Varyete Film’in, senaristliğini ve yönetmenliğini Süleyman Arda Eminçe’nin üstlendiği; Bülent Çolak, Koray Erkök, Altuğ Elveriş, Burak Sarımola, Kaan Songün, Hamdi Alp gibi yeni dönemin yetenekli oyuncularının etkileyici performanslarıyla katkı sağladığı filmin çekimleri de olayın yaşandığı Moda’daki evde, on gün gibi rekor sayılabilecek bir sürede gerçekleştirildi. Bu ilgi çekici filmde ‘Polis Memuru Cevdet’ karakterini canlandıran yapımcı Kaan Songün, Suç Unsuru’nun 5 Nisan 2019’da sinemalarda olacağını açıkladı.