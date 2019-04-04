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"Suç Unsuru" 5 Nisan itibariyle sinemalarda!

Aynı evi paylaşan iki yakın arkadaşın yeni taşındıkları evlerine gelen ilk misafirleri olan organize şube ekipleri ile içine düştükleri garip soruşturmanın öyküsünü konu alan Suç Unsuru 5 Nisan itibariyle sinemalarda yerini alacak. 

"Suç Unsuru" 5 Nisan itibariyle sinemalarda!

Aynı evi paylaşan iki yakın arkadaşın yeni taşındıkları evlerine gelen ilk misafirleri olan organize şube ekipleri ile içine düştükleri garip soruşturmanın öyküsünü konu alan Suç Unsuru 5 Nisan itibariyle sinemalarda yerini alacak. 

04 Nisan 2019 Perşembe 16:06
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"Suç Unsuru" 5 Nisan itibariyle sinemalarda!

HABER: AYŞENUR MAMA

Yapımcılığını Varyete Film’in, senaristliğini  ve  yönetmenliğini Süleyman Arda Eminçe’nin üstlendiği; Bülent Çolak, Koray Erkök, Altuğ Elveriş, Burak Sarımola, Kaan Songün, Hamdi Alp gibi yeni dönemin yetenekli oyuncularının etkileyici performanslarıyla katkı sağladığı filmin çekimleri de olayın yaşandığı Moda’daki evde, on gün gibi rekor sayılabilecek bir sürede gerçekleştirildi. Bu ilgi çekici filmde ‘Polis Memuru Cevdet’ karakterini canlandıran yapımcı Kaan Songün, Suç Unsuru’nun 5 Nisan  2019’da  sinemalarda olacağını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Suç UnsuruAyşenur MamaVaryete Film
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