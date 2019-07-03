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Su seviyesi düşünce ortaya çıktı...

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle birlikte 'Batık şehir' olarak bilinen tarihi yerleşim yerinin kalıntıları ortaya çıktı. Su yüzeyinde görülen surlar ve kale, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Su seviyesi düşünce ortaya çıktı...

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle birlikte 'Batık şehir' olarak bilinen tarihi yerleşim yerinin kalıntıları ortaya çıktı. Su yüzeyinde görülen surlar ve kale, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:49
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Su seviyesi düşünce ortaya çıktı...

ELAZIĞ - Sivrice ilçesindeki Hazar Baba ve Mastar dağları arasında bulunan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip, Türkiye'nin en derin göllerinden Hazar Gölü, mavi ve yeşilin her tonuyla doyumsuz bir manzara oluşturuyor. Gölde su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan 'Batık şehir' de kendisine hayran bırakıyor. Hazar Gölü’nde 1890’lı yıllarda meydana gelen depremin etkisiyle sular altında kaldığı tahmin edilen binlerce yıllık geçmişi olan 'Batık şehir', çeşitli uygarlıklardan izler taşıyor. Batık şehrin kültürel miras listesine alınması için UNESCO’ya başvuru süreci de sürüyor. Bugüne kadar yapılan sualtı araştırmalarında 11'inci yüzyıla ait kalıntıların yoğunlukta olduğu, ancak arkeolojik buluntulardan 4 bin yıl öncesine ait izler de barındırdığı belirtildi. Batık şehrin UNESCO tarafından tescillenmesiyle bölgenin dalış turizmi açısından cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Batık şehir kalıntılarına yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor. 

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hazar Gölü'nün turizme kazandırılması amacıyla gölde tekne turu etkinliklerinin düzenleneceğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazar GölüSu SeviyesiIlgiTuristler
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