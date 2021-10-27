SU KABAĞINI SİHİRLİ ELLERİYLE ŞEKİLLENDİREN İSMİ İLE MÜSEMMA SANATÇI MENEKŞE KARAMAN

NEDRET HOTUN

Doğadan topladığı su kabaklarını oyup dantel gibi işleyerek 2003 yılından günümüze Bodrum- Gümüşlük’ün simgesi haline gelmiş.

Menekşe Karaman, su kabağı ve doğanın insanlığa sunduğu diğer doğal çeşitlilik üzerinde özenle çalışarak, takılar, dekoratif ve orijinal aydınlatmalar üretiyor.

Doğanın bereketiyle insan emeğinin buluştuğu ve ahenkle sergilendiği mekanında ‘toprak ananın evine konuk oluyor’ hissine kapılıyorsunuz. Rengarenk kolyelerin ucundan sarkan tarçınlar, tavandan avize şeklinde sallanan su kabakları, uçlarından sarkan meşe palamutları, top top yaban armutları, sararmış yapraklar ve dallar arasında bir mağazadan çok masal dünyasına dalıyorsunuz..

Doğa, Sanat, Yoga ve Sufizm’den etkilenen sanatçı, takı tasarımlarındaki zarif tarzı ile doğal su kabağına yeni bir hayat veriyor. Karaman, insanın gündelik hayatı ve doğa arasındaki ilişkiyi sorguladığı ve ‘içimin ışığı dışıma yansıdı’ diyerek duyurduğu, doğadan sanata uzanan tasarımlarını 2003 yılından bu güne #menevişbodrum ismiyle bize sunmaktadır. Menekşe Karaman’ı ‘Meneviş Bodrum’un web sitesinden takip edebilir, yeni projeler, ürünler ve etkinlikler hakkında bilgi alabilirsiniz.