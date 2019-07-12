STEVEN SEAGAL, TABA-AMCHAM'IN ÖZEL MİSAFİRİ OLARAK TÜRKİYE'YE GELİYOR

HABER: SEVGÜL K. EROĞLU



2 Eylül 2015’te ailesiyle birlikte Yunanistan’a geçmeye çalışırken bindikleri botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum’da kıyıya vuran üç yaşındaki Aylan Kurdi, tüm dünyayı sarsmıştı. Daha önce birçok kısa filmi çekilen Aylan Bebek'in hikayesi ve insanlık utancı şimdi dram film oluyor.

AYLAN BABY (SEA OF DEATH) / BİR İNSAN FELAKETİNİN MİNİK KURBANI

Yapımcılığını George Edde, yönetmenliğini İslamafobia filminin de yönetmeni Ömer Sarıkaya’nın yapacağı, çekimleri Bodrum’da gerçekleşecek Aylan Bebek filmde Steven Seagal'a Ali Sabri Belaid, Willma Elles, Mitat Aristo, Efraim Hanna, Talat Atilla, Mustafa Ayhan, Mike Mitchell, Hripisime Sargsyan, Adnan Koç ve Aydan Çakır eşlik edecek. Ana sponsor olan Taba-AmCham dışında filme Bodrum Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Hotel Ambrosia katkı sağlıyor.

2019'da yayınlanması planlanan Aylan Bebek filminin sponsorluğunu üstlenen Türk Amerikan İş Adamları Derneği (Taba-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat'ın daveti üzerine ilk kez, 27 Temmuz’da Türkiye'ye gelecek olan Steven Seagal, çok mutlu olduğunu belirtti. Türkiye ziyareti ile ilgili Akat’a mesaj gönderen ünlü aktör, “Böyle önemli kişiler ve kuruluşlar tarafından Türkiye’ye davet edilmekten onur duydum. Dünya seyahatimde ilk kez Türkiye’yi ziyaret etmek heyecan verici bir şey.” dedi.