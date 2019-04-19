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Step Istanbul için geri sayım başladı

‘HERKES için ulaşılabilir sanat’ fikri ile yola çıkan Step Istanbul, bu yıl ilk kez 25-28 Nisan tarihlerinde, Çağdaş İstanbul ve Tomtom Designhood iş birliğiyle Tomtom Kırmızı’da ve İtalyan Lisesi’nin bahçesinde gerçekleşecek.

Step Istanbul için geri sayım başladı

‘HERKES için ulaşılabilir sanat’ fikri ile yola çıkan Step Istanbul, bu yıl ilk kez 25-28 Nisan tarihlerinde, Çağdaş İstanbul ve Tomtom Designhood iş birliğiyle Tomtom Kırmızı’da ve İtalyan Lisesi’nin bahçesinde gerçekleşecek.

19 Nisan 2019 Cuma 09:55
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Step Istanbul için geri sayım başladı

Çağdaş İstanbul’un, tasarım ve sanatı birleştiren proje ve etkinliklere ev sahipliği yapan Tomtom Designhood ile birlikte gerçekleştireceği Step Istanbul, ziyaretçilerine erişilebilir sanatı sunmayı hedefliyor. Ford Otosan ve QNB Finansbank ortak sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik kapsamında galeriler, sanatçılar, sanat inisiyatifleri, sanat profesyonelleri, koleksiyonerler ve koleksiyonerliğe ilk adımını atmak isteyenler, Tomtom Kırmızı ve İtalyan Lisesi’nin bahçesinde dört gün boyunca bir araya gelecek. Sanat eserlerinin 500 liradan başlayarak 20 bin lirayı aşmayacak şekilde sergileneceği Step Istanbul’da, erişilebilir sanat için yepyeni bir platform oluşturulması amaçlanıyor.


TOMTOM KIRMIZI’DA 25 GALERİ, 233 SANATÇI


25-28 Nisan tarihlerinde birincisi gerçekleştirilecek Step Istanbul, projenin ruhuna ve mekâna uyum sağlayan samimi atmosferiyle yerel ve uluslararası katılımcılara çağdaş sanat seçkisi sunacak.

Anna Laudel Gallery, ArtOn İstanbul, C.A.M. Galeri, X-ist, PG Art Gallery, Mixer  gibi tanınmış galerilerin yanı sıra Ambidexter, Narmanlı Sanat, Muaf gibi genç ve yeni galeriler ve galerilerin temsil ettiği Yavuz Tanyeli, Ayşe Bezenmiş, Ramazan Can,  Ayla Turan, Rugül Serbest, Cem Dinlenmiş, Günnur Özsoy, Erkut Terliksiz, Ali Elmacı, Kaan Kayımoğlu, Neslihan Başer, Devrim Yalçın, Sergey Narazyan, Ekin Saçlıoğlu, Cheong-Cho Lee, Jae-Soon Roh gibi toplamda 25 galeriden 233 sanatçının işlerinin görülebileceği Step Istanbul’un özünde sanatın ulaşılabilir bir olgu olduğunu ifade etme çabası yatıyor. Ulaşılabilir sanat olgusunun ve bir sanat eseri satın almanın ‘kültürel’ bir değer olduğu fikriyle hareket eden Step Istanbul, eserleri herkese açık bir mecrada sunarken sanat üzerine daha fazla araştırmak, öğrenmek isteyen yeni koleksiyonerler, koleksiyoner adayları ve sanat meraklıları için önemli bir fırsat yaratıyor.


FARKLI ETKİNLİKLER İLE DİSİPLİNLERARASI BİR PROGRAM


Genç küratör Bala Gürcan tarafından hazırlanan konuşma programı ‘Step Talks’ ta ‘Küresel Sanat Dünyasının Güncel Dinamikleri’, ‘Çağdaş Sanatın Geniş Hedef Kitlelere Ulaşması’, ‘Sanat Üretimi Üzerine Diyaloglar’, ‘Güncel Sanatın Yeniden Yorumlanması: Sanat Eleştirisi ve Küratöryel Pratikler’, ‘Bilgi Çağında Küratörlük’, ‘Doğru Mesajı İletmek: Sanat Yazarlığında Etkili İletişim’, ‘Dijital Alanlar ve Yeni Medya Sanatı’ gibi konular masaya yatırılacak.


İtalyan Lisesi’nin bahçesinde gerçekleştirilecek konuşma programına, Mehmet Ali Bakanay, Yusuf Romano,  Hatice Utkan Özden, Kültigin Kağan Akbulut, Ayça Telgeren,  HUO RF, Yeni Medya Sanatçıları Erdal İnci, Çağrı Taşkın, Serkan Kaptan ve Gökşen Buğra katılacak.


Step Istanbul’da, konuşma programının yanı sıra workshoplar, sanatçı performansları ve belirli zaman aralıklarıyla sanat yürüyüşleri de gerçekleştirilecek.


Biletlerin Mobilet üzerinden satışa çıktığı etkinlikte, Step Talks programı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Program hakkında detaylı bilgi için Step Istanbul’un internet adresi ve sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir.

DHA

Son Güncelleme: 19.04.2019 09:57
Anahtar Kelimeler:
Step Istanbul
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