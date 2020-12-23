Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1418
ALTIN
459.882
DOLAR
7.6365
STERLİN
10.3196
EURO
9.3143
Kastamonu'da arsa karşılığı okul yaptırılacak
Kastamonu'da arsa karşılığı okul...
Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı Duyurusu
Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı...
15 uzman yardımcısı alınacak
15 uzman yardımcısı alınacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Turşu fabrikası için mal/malzeme satın alınacaktır
Turşu fabrikası için mal/malzeme...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Statüsü Yüksek Şizofren ve Psikopatların Romanı: Küçük Kabadayı'nın Kaleminden "GÖLGE"

Fatma Küşükkabadayı: Kişisel gelişim üzerine yazdığı ilk kitabı ‘‘Yürek Yolculuğu’’ dört ayda tükenince o da yüreklenmiş ve daha iddialı eserler bırakabilmek için uzun soluklu romanlar yazmaya karar vermiş. Ardından ‘‘Şimal’’ gelmiş son romanı ise ‘‘Gölge’’ Aşkın ihanetin yanında yüksek statülülü şifzofren ve psikopat yaşamın aynaya tutulmuş hali.

23 Aralık 2020 Çarşamba 18:35
420 Okunma
Statüsü Yüksek Şizofren ve Psikopatların Romanı: Küçük Kabadayı'nın Kaleminden "GÖLGE"

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Kendi yaşamımda ki anılarıma çevremde ki gözlemlerimide katarak ruhumda yaşattığım kahramanlardan kurguladığım ikinci kitabım, ilk romanım ‘‘Şimal’’ okuyucu ile buluştuğunda gelen tepkileri görünce kalbimdeki kelebekler pır pır uçuyordu. Diyor Fatma Küçükkabadayı. Son romanı ‘‘Gölge’’ ise onun tam on yıllık gözlem ve birikimin ürünü olduğunu söylüyor.

Gölge; ülkemizde yaşayan ve kimselerin dokunmaya cesaret edemediği statüsü yüksek şizofren ve psikopatların kahramanlık hikayelerinin olduğu bir roman. Acaba yanlış mı diye tekrar soruyorum yazara verdiği cevap sa çok keskin ve acıtıcı. ‘‘Psikopat Olmayan Kahraman Olamaz’’  Tabiki ben hayatında tavuk bile kesememiş bir insan olarak nasıl yani diye soruyorum. Yaşar abi evet romanımda gerçekten Statüsü yüksek olan insanlar konu ediliyor. Yüksek rütbeli askerler, hakim, savcı hatta hatta çok şaşıracaksın ama bunların içinde cerhalar da var. Ben nefesimi tutmuş dinliyorum nasıl yani diye tekrar soruyorum. Abim sen bana ben tavuk bile kesemem diyorsun ya ama birileri işi gereği ölmüş bir insanı lime lime edip otopsi yapıyor sence bu o kadar da normal bir şeymi? Yani sen tavuk bile kesemem diyorsun o yüzden sanatçı olmuşsun ve sadece yazı yazıp fotoğraf çekiyorsun ne kadar şanslısın ama bu dünyada o kadar zor işler var ki, bunları yapmak zorunda olan bağzı insanlar da var ve o insanların da kahraman olanları var işte Gölge nin kahramanları da o statüdeki insanlar…

           

Peki böyle bir hikayeyi tamamen kurmaca mı yazdın, yani senin hayal dünyanda yarattığın bir sıra dışı kahramanlar mı bunlar. Bu roman insanların eline geçince bir tepki görmekten korkmuyormusun diye soruyorum; Tabiki benim birebir yaşadığım gerçek hayat değil ama bu romanı yazarken her biri kendi konusunda uzman 10 ayrı danışmanım vardı bu danışmanlardan almış olduğum yaşanmışlık hikayeleri dışında tam da bu konu üzerinde yaklaşık on yıllıkta benim kendi gözlemlerim var bütün bunları bir araya getirip kurgulayınca da ortaya ‘Gölge’ çıkmış oldu. Yani aslında bütün bunlar gerçek hayatta zaten yaşanıyor ama ben biraz daha ortaya çıkarttım, aşkı da ihaneti de sevgiyi de duygusallığıda hepsini bir araya topladım. O yüzden hiç kimseden bir korkum da yoktur.

​​​​​​​

KüçükKarabacak’a; Yasalar yokmu, vijdan yokmu son olarak ne söylersin diye soruyorum? Bana ‘‘Vijdan yasalardan üstündür’’ diye Albert Einstein bir sözü ile cevap veriyor ve ekliyor.

Ben Gölge’de kendi bilinç seviyemin yettiği kadar beynimin çıktılarını bir roman tadında okuyucularıma aktarmak istedim. Gölge’nin amacı ayna olabilmek. Bildiğiniz gibi ayna karşısında kim durursa onu yansıtır. Güzel çirkin, iyi ya da kötü diye ayrım yapmadan. Olanı yansıtır… Sadece olanı.  Sözü daha fazla uzatmadan her ne kadar acıyla yoğrulmuş yaşamları ortaya koymuş olsam da  Gölge’yi keyifle okuyacağınızı düşündüğümü belirtmek istiyorum. Çünkü ben “ Karanlığın doğası yoktur, oraya ışık getirilmemiştir. “ sözünü kendine rehber edinmiş ve bunu da kalemine yansıtmaya çalışanlardanım.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Küçük Kabadayının Kaleminden GÖLGEStatüsü Yüksek Şizofren Ve Psikopatların RomanıFatma Küşükkabadayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAYATIMIZI DEĞİŞTİREN FİLMLER
HAYATIMIZI DEĞİŞTİREN FİLMLER
Sanal müzeleri 11,5 milyon ziyaretçi gezdi
Sanal müzeleri 11,5 milyon ziyaretçi gezdi
BERLİN FİLARMONİ ORKESTRASI’NDA İLK TÜRK KEMANCI HANDE KÜDEN
BERLİN FİLARMONİ ORKESTRASI’NDA İLK TÜRK KEMANCI HANDE KÜDEN
DİYARBAKIR’IN KÖYÜNDEN ANKARA TRT RADYOSU’NA UZANAN BİR GÜÇ VE AZİM HİKÂYESİ 
DİYARBAKIR’IN KÖYÜNDEN ANKARA TRT RADYOSU’NA UZANAN BİR GÜÇ VE AZİM HİKÂYESİ 
Bahçeli ve Aliyev için altın kaplama savaş baltası ve topuz yaptı
Bahçeli ve Aliyev için altın kaplama savaş baltası ve topuz yaptı
Somut olmayan 180 kültür mirası daha envantere kaydedildi
Somut olmayan 180 kültür mirası daha envantere kaydedildi
Amasya'da arkeolojik kazıda 'rahip mezar taşı' bulundu
Amasya'da arkeolojik kazıda 'rahip mezar taşı' bulundu
FERDİ ÖZBEĞEN PLAĞI ÇIKTIĞI GÜN 2 BİN SATTI
FERDİ ÖZBEĞEN PLAĞI ÇIKTIĞI GÜN 2 BİN SATTI
KADIKÖY’ÜN SİMGE SİNEMASI TARİHE KARIŞIYOR
KADIKÖY’ÜN SİMGE SİNEMASI TARİHE KARIŞIYOR

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma