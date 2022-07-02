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“STARS” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

02 Temmuz 2022 Cumartesi 18:46
“STARS” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Galerıe D’Art La Vısıone, 28 Haziran - 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında, birbirinden değerli yerli ve yabancı sanatçıların “STARS” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Kurallara uygun gerçekleşen sergide, sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Atalay Köseoğlu, Anna Barlas, Berat Çivici, Betül Akgöl, Deniz Taşkesen, Duygu Gür Özbakış, Hatice Çalış, Melis Özge Bozoklu, Nadezda Sharapova, Neriman Tonay, Rabia Solmaz Yaşar, Zeynep Giz Ungun, Zeynep Selçuk, Qucorq

STARS” adlı sergi; Galerıe D’Art La Vısıone’de 07 Temmuz 2022 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Yaman Pakdil

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
STARS Sergisi Galerıe DArt La Vısıoneönce VatanZambak Karabay
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