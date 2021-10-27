“SPIRIT” Sergisi - La Visione Art Gallery 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Pandemi dönemi; sanatçıların eserleri kurallara uyan kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Galeri; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Anna Cumur, Aysa Yağız, Begüm Mert, Bilin Gence Bayer, Canan Onur, Cansu Karaçay, Emine Sevinç Çağlar, Esmeray Özgün, Esra Aydın, Fırat Akçay, Gökhan Hançer, Hicran Şahin, İlker İşleyen, Kübra Açıkgöz, Meral Gökçe, Mila Çurko, Muzaffer Çınar, Nezaket Cesur Kırşan, Nihal Kahraman, Pıament Atelıer, Selin Bedir, Sezin Çelik, Süreyya Dipşar, Sıla Tunç, Tuğçe Gürbüz, Yeliz Gürbüz, Zeynep Teker

“SPIRIT” adlı sergi; La Visione Art Gallery’de 28 Ekim 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör - Yaman Pakdil

