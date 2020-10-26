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Sosyal Medya Fenomeni Gülşah Aslan TV Programı Yapmaya Hazırlanıyor

Birbirinden lezzetli yemekleriyle sosyal medya kullanıcılarının yakın takibe aldığı Gülşah Aslan lezzetli tariflerini artık TV ekranlarından paylaşacak.

26 Ekim 2020 Pazartesi 19:01
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Sosyal Medya Fenomeni Gülşah Aslan TV Programı Yapmaya Hazırlanıyor

İSTANBUL-  Instagram ve YouTube üzerinden binlerce kişinin takip ettiği Gülşah Aslan “Türkan Şoray”a benzeyen blogger olarak da tanınıyor. Geleneksel mutfağın en güzel örneklerini ilgi çekici sunum teknikleriyle takipçilerine sunan ve birbirinden lezzetli tariflerini takipçileri ile buluşturan Gülşah Aslan, televizyon ekranlarında hazırlayacağı lezzetler içinse şimdiden hazırlık yapıyor. Mutfakta zaman geçirmeyi çok sevdiğini sık sık belirten ünlü fenomen tariflerini artık TV ekranlarından paylaşacak.

Gülşah Aslan Kimdir?

Gülşah Aslan sosyal medya kanalı instagram ve youtube kanallarından hazırladığı yemekleri çok özel sunumlarla binlerce takipçisi ile paylaşan ve bu lezzetlerin tarifleri noktasında sosyal medya kullanıcılarını bilgilendiren bir sosyal medya fenomenidir. Bingöl doğumlu 34 yaşındaki güzel blogger Türkan Şoray’a olan benzerliği ile de tanınıyor.12 yıldır evli olan Aslan, üniversite mezunu ve bir çocuk annesidir.

ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Gülşah AslanGülşah Aslan TV ProgramıLezzetli YemeklerSosyal Medya
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