SOPHİA LOREN  ‘16 YAŞINDA HİSSEDİYORUM VE EMEKLİ OLMAYACAĞIM’

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Dünyaca ünlü efsanevi yıldız Sophia Loren, uzun bir aranın ardından sonra ilk kez bu yıl oğlunun yönettiği The Life Ahead filmiyle seyirci karşısına çıktı. Sinemayı bırakmaya niyeti olmadığını söyleyen 86 yaşındaki Loren, "Kendimi 16 yaşında hissediyorum" dedi.

Yaş Sophia Loren için engel değil. Efsanevi İtalyan oyuncu, kendini hala genç hissediyor. 86 yaşındaki Loren, en son bu yıl oğlu Edoardo Ponti’nin yönetmenliğini üstlendiği The Life Ahead filminde başrolde yer almasının ardından yakın zamanda emekliliği düşünmediğini açıkladı.

‘16 YAŞINDA HİSSEDİYORUM’

Mirror gazetesine konuşan dünyaca ünlü yıldız, “Gencim ve ömrüm uzun. 16 yaşında hissediyorum” dedi. “Yeni bir filmde rol alır mıyım? Neden olmasın?” diye de ekledi. Loren 16 yıllık aranın ardından 2020’de kamera karşısına geçti ve The Life Ahead filminde eski bir seks işçisine yetim çocuklara bakn Yahudi soykırımından kurtulmuş Madam Rosa karakterine hayat verdi.

NEDEN ARA VERDİĞİNİ AÇIKLADI

1962 yılında Two Women filmindeki rolüyle Oscar kazanan Loren, uzun bir aranın ardından tekrar sinemaya dönüşünü, “Bir süre çalışmayı bıraktım çünkü aniden uyandım ve çocuklarımı ya da onların çocuklarını göremediğimi ve etrafımdaki hayatı kaçırdığımı fark ettim” diye açıkladı.

“Bir film çektiğinizde ne yapmanız gerekiyorsa onu yaparsınız ve onun dışındaki şeyleri düşünemezsiniz” diyen Loren, “Hayatım için ve etrafımda inşa etmeye çalıştığım şey için zamana ihtiyacım vardı. Aksi takdirde ne için yaşarsınız? Sadece iş için mi?” ifadesini kullandı.