Bakırköy’de, bugün “Sokak oyunları, sanal oyunlara karşı” etkinliği düzenleniyor. Etkinlikle, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimi hedefleniyor.

FUNDA AKOSMAN ERMAN / İSTANBUL

Bakırköy’de bugün “Sokak oyunları, sanal oyunlara karşı” etkinliği düzenleniyor. Psikohome Psikolojik Danışmanlık ve Yaşam Merkezi, Psikohome Akademi ve Farkındalık Okulu’nun “Oyun çocuğun hakkı” sloganıyla düzenlediği, etkinlikle çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimi hedefleniyor.

Bugün saat 13.00-15.00 arasında, Bakırköy Psikohome’da “Sokak oyunları, sanal oyunlara karşı” etkinliği düzenleniyor. Etkinlik ile, çocukların, bilgisayar bağımlılığından kurtulması, fiziksel, ruhsal ve duygusal gelişimi, iletişim becerilerinin ve hayal dünyalarının geliştirilmesi, motor becerilerinin geliştirilmesi ve aile içi iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

“Sokak oyunları, sanal oyunlara karşı” etkinliğine, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri bekleniyor. Katılımın kontenjanlarla sınırlı olduğu etkinlik için (0538) 640 30 74 numaralı telefondan bilgi alınabiliyor ve kayıt yaptırılabiliyor.