Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Elektrik arızasını tespitte artık köpekler devrede
Elektrik arızasını tespitte artık köpekler...
Taraftarlar kaza yaptı
Taraftarlar kaza yaptı
Sarıkamış Şehitleri, Kağıthane’de anıldı
Sarıkamış Şehitleri, Kağıthane’de anıldı
Kafe sahibini, eşinin eski nişanlısı dövdürtmüş
Kafe sahibini, eşinin eski nişanlısı...
'Koronavirüs' altın fiyatındaki yükselişi tetikliyor
'Koronavirüs' altın fiyatındaki yükselişi tetikliyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sokak oyunları sanal oyunlara karşı

Funda Akosman Erman’ın haberi için tıklayınız...

22 Şubat 2020 Cumartesi 15:38
0 Okunma
Sokak oyunları sanal oyunlara karşı

Bakırköy’de, bugün “Sokak oyunları, sanal oyunlara karşı” etkinliği düzenleniyor. Etkinlikle, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimi hedefleniyor.

FUNDA AKOSMAN ERMAN / İSTANBUL

Bakırköy’de bugün “Sokak oyunları, sanal oyunlara karşı” etkinliği düzenleniyor. Psikohome Psikolojik Danışmanlık ve Yaşam Merkezi, Psikohome Akademi ve Farkındalık Okulu’nun “Oyun çocuğun hakkı” sloganıyla düzenlediği, etkinlikle çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimi hedefleniyor.

Bugün saat 13.00-15.00 arasında, Bakırköy Psikohome’da  “Sokak oyunları, sanal oyunlara karşı” etkinliği düzenleniyor. Etkinlik ile, çocukların, bilgisayar bağımlılığından kurtulması, fiziksel, ruhsal ve duygusal gelişimi, iletişim becerilerinin ve hayal dünyalarının geliştirilmesi, motor becerilerinin geliştirilmesi ve aile içi iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor. 

“Sokak oyunları, sanal oyunlara karşı” etkinliğine, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri bekleniyor. Katılımın kontenjanlarla sınırlı olduğu etkinlik için (0538) 640 30 74 numaralı telefondan bilgi alınabiliyor ve kayıt yaptırılabiliyor. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sokak OyunlarıSanal OyunlarFarkındalık OkuluPsikohome Psikolojik DanışmanlıkPsikohome Akademi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MANİSA'NIN TABAN SİMİDİ KÜLTÜR MİRASI
MANİSA'NIN TABAN SİMİDİ KÜLTÜR MİRASI
Türkiye'den kaçırılan iki eser, Anadolu Medeniyetler Müzesinde
Türkiye'den kaçırılan iki eser, Anadolu Medeniyetler Müzesinde
İşitme engellilerin stand up gösterisine yoğun ilgi gösterildi
İşitme engellilerin stand up gösterisine yoğun ilgi gösterildi
GAZİANTEP VALİLİĞİ GAZİANTEP’Lİ ŞAİRLERİNİ ve YAZARLARINI TANITACAK
GAZİANTEP VALİLİĞİ GAZİANTEP’Lİ ŞAİRLERİNİ ve YAZARLARINI TANITACAK
Muhteşem İmza Günü
Muhteşem İmza Günü
Müzekart, 1 Mart'tan itibaren 60 TL olacak
Müzekart, 1 Mart'tan itibaren 60 TL olacak
Kitabın geliri engellilere
Kitabın geliri engellilere
"Umut Adına Martı Olmak" ister misiniz?
"Umut Adına Martı Olmak" ister misiniz?
Bursa'da nostalji rüzgarı
Bursa'da nostalji rüzgarı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit



    ofis taşımacılığı