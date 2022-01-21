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Sizi masumiyete davet eden kitap: Kelebek Kayalığında﻿

Derya Berrak öykü kitabı Kelebek Kayalığında sizi unutulmaya yüz tutmuş bir masumiyete davet ediyor.

21 Ocak 2022 Cuma 15:18
19 Okunma
Sizi masumiyete davet eden kitap: Kelebek Kayalığında﻿

Çocukların hayaller ve umutlarla örülü dünyalarında gezindikçe, siz de ister istemez kendi çocukluğunuzun nostaljisine esir düşüyorsunuz ve büyümüş olmak size her zamankinden zor gelmeye başlıyor. Buna rağmen okuyacağınız her öykü ruhunuzda ayrı bir tat bırakıyor, her öykü sizi çaresizce gülümsetiyor. Kelebek Kayalığı kırılgan ama sınır tanımaz bir dünyanın kapılarını aralıyor. Kitap bittiğinde de küçücük, mütevazi bir öykünün içine nelerin sığabildiğini görünce şaşkınlığınıza yenik düşüyorsunuz. Derya Berrak’ın “Kelebek Kayalığı” adlı kitabı, ikinci baskısı ile kitapçılarda yerini aldı.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 21.01.2022 15:42
Anahtar Kelimeler:
Derya BerrakKelebek Kayalığında
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